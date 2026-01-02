一週出現兩次「立杯」！ 二林代安宮博杯比賽現場全嗨了

彰化縣二林鎮舊社代安宮一週出現兩次「立杯」情形，信眾認為是主祀的五府千歲顯靈賜福。（代安宮提供）

彰化縣二林鎮舊社代安宮連續12年舉辦「博杯跨年」大賽，今年頭獎獎金提高至5萬元，吸引上千人報名，人人都盼能博得好彩頭。有趣的是，活動中竟有參賽者擲出極為罕見的「立杯」，令全場驚呼連連，廟方決議保送進入決賽，最終獲得1000元獎金。廟方透露，這已是一週內第二度出現立杯，信眾認為是主祀的五府千歲顯靈賜福。

代安宮總幹事謝閔煌說明，今年「博杯王」競爭激烈，1000張號碼牌全數發完，還因應人潮加碼，最後由一名洪姓女信眾以10個聖筊贏得5萬元大獎。而比賽過程中，有參賽者擲出筊杯直立不倒的「立杯」奇景，由於前所未見，廟方臨時決定將其保送總決賽，雖最後未奪頭獎，仍獲得1000元獎金，成為賽事中最特殊的插曲。

一週內發生兩次立杯！謝閔煌說，在比賽前夕，26日當天，一名許姓女民眾到廟祈福求事業，結果擲出立杯，她當場嚇得說不出話，當時廟方人員在場，親賭奇蹟發生，這也是代安宮創廟以來首次出現立杯，消息傳開後，不少信眾直呼難得。沒想到不到一週，再度於博杯大賽中出現立杯，讓信眾直呼「王爺公真的來了！」

謝閔煌表示，代安宮連續12年舉辦跨年博杯活動，已成為南彰化地區的年度盛事，加上疫情期間，排除萬難興建七彩環湖步道，吸引更多民眾前來參拜祈福，如今連續出現立杯神蹟，廟方也深信，這是神明對地方虔誠與團結的感應與庇佑。

廟方表示，26日當天，一名許姓女民眾到廟祈福求事業，結果擲出立杯，這也是代安宮創廟以來首次出現立杯。（代安宮提供）

31日跨年夜博杯比賽，竟有參賽者擲出極為罕見的「立杯」，令全場驚呼連連。（代安宮提供）

彰化縣二林鎮舊社代安宮連續12年舉辦「博杯跨年」比賽，吸引千人報名參賽。（記者陳冠備攝）

代安宮在疫情期間興建七彩環湖步道，成為南彰化知名夜間觀光景點。（代安宮提供）

