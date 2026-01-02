體驗市政第一線！大專生進公部門工讀 南市寒假開缺

寒假工讀選擇到台南市府公部門上班，可領2萬9500元。（記者洪瑞琴攝）

寒假打工兼顧學習與實務經驗！台南市政府推出大專青年學生公部門寒假工讀計畫，釋出27個工讀名額，工讀期間自1月12日至2月10日，薪資2萬9500元，邀請青年學生走進市府、體驗市政第一線。

市府持續推動青年公共參與，自2024年起由研考會統籌各局處，開放非暑期的公部門工讀機會，讓青年不只在課堂學習，也能透過實際參與市政運作，提早培養職場即戰力。今年延續推出寒假工讀計畫，希望讓更多青年在寒假期間「邊學邊做、邊賺錢」。

請繼續往下閱讀...

研考會主委王效文指出，本次職缺由秘書處、新聞處、交通局、文化局、觀旅局、教育局、社會局等18個局處共同提供，工作內容包含行政文書、旅遊服務及社群經營等，十分適合想了解公部門運作、培養實務能力的青年學生。

報名資格為「設籍台南市、就讀國內各大專院校及研究所的在學學生」，或「非設籍台南市，但就讀於南市各公私立大專院校及研究所的在學學生」。計畫採現場報名、現場審件及面試方式，報名時間為1月8日上午，地點在南市政府永華市政中心10樓東側小禮堂。

研考會提醒，有興趣的同學記得提前準備資料，把握寒假工讀機會，為履歷加分，也替未來職涯暖身。報名簡章可至https://lurl.cc/7EF7T7。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法