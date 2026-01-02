農業數位整合服務APP 用手機就可跨店買農藥肥料、查補助

農業部推農業數位整合服務APP。（圖由農業部提供）

農民現在不用臨櫃，動動手指用APP就可上網查詢近3年農業天災救助、農機補助、子女就學金獎勵、農退儲金提繳等11項資料，農業部推出的「農業數位整合服務」今（2日）上線，透過APP就可查資料，還可開通個人身分識別條碼，跨店買農藥、肥料時不再需要攜帶身分證明文件。

農業部打造電子一站式服務平台「農業數位整合服務」，農民用手機APP就可以查詢多項資料，農業部資訊司表示，只要手機簡訊驗證即可成為一般會員，可查詢漁畜交易行情、活動預告、生產預測及各種農業訓練等訊息，若完成「身分證字號+健保卡號」、「行動電話驗證」或「行動自然人憑證」等其中1種身分驗證程序，就能升級為進階會員，可使用各項農業行政服務申辦或個人查詢服務。

資訊司表示，該服務是為方便農民，讓農民用手機APP就可查詢近3年農民退休儲金提繳資料、獎勵子女就學金申請審查進度、農業天然災害救助紀錄、農機補助紀錄等11項資料，不需致電詢問就可以知道相關服務進度，並可以線上申請溯源農糧、水產品追溯條碼與在地青農入會，農民仍可臨櫃查詢相關資訊。

資訊司副司長蔡偉皇表示，過去農民申報轉作休耕或繳交公糧等服務，都要到公所或農會辦理，為提供農民另一申辦管道，今年1月起和桃市府、嘉義縣府合作，在桃園市全區及嘉義縣東石鄉、中埔鄉試辦「公糧及農糧產業調整與轉型計畫」（轉作休耕）線上申報資料確認服務，針對自有土地且耕作措施沒有變動的單純案件，只要在APP上確認申報資料無誤並送出，農民再前往公所或農會出示手機確認畫面，即能完成申報作業。

蔡偉皇表示，該申報作業目前為試辦性質，會試推廣結果明年評估是否擴及全國，也強調該線上申報作業仍會跟實體並行，採雙軌制，不熟悉電子操作的農民仍可臨櫃辦理。

