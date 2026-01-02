秘境探訪！虎頭埤免費深度導覽 揭開新化神社歷史面紗

虎頭埤志工進行新化神社遺構鳥居橋解說。（圖由南市觀旅局提供）

為了讓遊客深入了解虎頭埤的歷史及生態，園區提供假日免費新化神社遺構導覽活動，由志工帶領民眾深入認識珍貴的日治時期歷史遺跡，透過實地走讀，讓參與者更貼近新化及虎頭埤開發的文化脈絡與時代記憶。

虎頭埤風景區為台灣第一座灌溉水庫，擁有豐富人文歷史及山光水色。市長黃偉哲說，新化神社遺構不僅是歷史的見證，也是台南多元文化重要的一環，透過導覽期盼讓遊客在旅遊中認識歷史及地方故事，進而提升對文化資產的珍惜與認同。

觀旅局長林國華指出，園區導覽志工隊長「教官」陳楠修帶領每位志工用心投入專業解說，讓新化神社遺構不再只是靜態歷史場域，而是能「說故事」文化景點，有助於打造深度旅遊路線，吸引更多遊客走進新化、認識新化及虎頭埤風景區。

虎頭埤風景區於每週六、日及國定假日皆提供志工導覽解說，團體亦可預約特約場次，每場30分鐘，以淺顯易懂的方式，介紹新化神社的歷史背景、建築特色及其在地方發展中的角色，並前往新化神社舊參拜道，鳥居、御神橋、拜殿、本殿、社務社及地下神明避難所等遺構。林國華說，未來將持續規劃更多虎頭埤風景區內主題導覽，深化文化及生態教育功能。

林國華另推薦，搭乘台灣好行「168虎埤老街線」串聯新市火車站、新化老街及南168線各景點，包括新化果菜市場、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等景點，還可順遊林家花園、二寮觀日亭等特色景點；更要品嘗在地特色產品，三溫暖茶葉蛋、新化地瓜、米其林美食「王家燻羊肉」、「蓮霧腳羊肉湯」，及泰香餅舖、姑姑茶葉蛋、吉野村現烤蛋糕等美食。

虎頭埤志工進行新化神社遺構御神橋解說。（圖由南市觀旅局提供）

虎頭埤志工於迎新廣場前提供導覽解說服務。（圖由南市觀旅局提供）

新化老街導覽。（圖由南市觀旅局提供）

