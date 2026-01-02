為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    象限儀座流星雨打頭陣 2026元月天象有看頭

    2026/01/02 13:54 記者甘孟霖／台北報導
    台北天文館指出，1/4凌晨象限儀座流星雨將達極大。圖為2020年象限儀座流星雨。（圖由台北天文館提供）

    台北天文館指出，1/4凌晨象限儀座流星雨將達極大。圖為2020年象限儀座流星雨。（圖由台北天文館提供）

    台北市立天文館指出，本週日（4日）象限儀座流星雨將達到極大期，為2026年的天象盛宴揭開序幕；天文館介紹，1月還將陸續出現木星衝，以及兩次一等亮星與月球近距離相伴的天象，為新年夜空增添多樣看點，天文迷不妨把握時機觀賞。

    台北天文館表示，年度三大流星雨之一的象限儀座流星雨，預計於1月4日達到極大，預估每小時天頂流星數約為80。不過，今年極大期接近滿月，明亮月光將遮蔽部分較暗流星，實際可見數量約為每小時25顆左右。

    天文館指出，最佳觀賞時段為4日凌晨至天亮前，雖受月光影響，但象限儀座流星雨常出現明亮火流星，仍具相當觀賞價值；值得一提的是，「象限儀座」為早期星座名稱，雖於1922年星座重新劃分時已不再使用，但流星雨名稱仍沿用至今。

    此外，1月10日將迎來「木星衝」，此時木星與地球距離最近、亮度達-2.7等，入夜後整晚可見，是全年觀賞木星的最佳時機。透過天文望遠鏡，可嘗試觀察木星表面的雲帶結構與著名的大紅斑；使用雙筒望遠鏡，則能清楚分辨環繞木星運行的四大伽利略衛星。

    1月還有兩次亮星合月的精采天象。1月7日凌晨可見軒轅十四合月，1月15日凌晨則為心宿二合月，兩顆一等亮星皆與月球近至約1度以內，以肉眼或雙筒望遠鏡觀賞都相當醒目。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播