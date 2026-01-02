象限儀座流星雨打頭陣 2026元月天象有看頭

台北天文館指出，1/4凌晨象限儀座流星雨將達極大。圖為2020年象限儀座流星雨。（圖由台北天文館提供）

台北市立天文館指出，本週日（4日）象限儀座流星雨將達到極大期，為2026年的天象盛宴揭開序幕；天文館介紹，1月還將陸續出現木星衝，以及兩次一等亮星與月球近距離相伴的天象，為新年夜空增添多樣看點，天文迷不妨把握時機觀賞。

台北天文館表示，年度三大流星雨之一的象限儀座流星雨，預計於1月4日達到極大，預估每小時天頂流星數約為80。不過，今年極大期接近滿月，明亮月光將遮蔽部分較暗流星，實際可見數量約為每小時25顆左右。

天文館指出，最佳觀賞時段為4日凌晨至天亮前，雖受月光影響，但象限儀座流星雨常出現明亮火流星，仍具相當觀賞價值；值得一提的是，「象限儀座」為早期星座名稱，雖於1922年星座重新劃分時已不再使用，但流星雨名稱仍沿用至今。

此外，1月10日將迎來「木星衝」，此時木星與地球距離最近、亮度達-2.7等，入夜後整晚可見，是全年觀賞木星的最佳時機。透過天文望遠鏡，可嘗試觀察木星表面的雲帶結構與著名的大紅斑；使用雙筒望遠鏡，則能清楚分辨環繞木星運行的四大伽利略衛星。

1月還有兩次亮星合月的精采天象。1月7日凌晨可見軒轅十四合月，1月15日凌晨則為心宿二合月，兩顆一等亮星皆與月球近至約1度以內，以肉眼或雙筒望遠鏡觀賞都相當醒目。

