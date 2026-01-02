為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蓋2條棉被還覺冷？ 醫曝日本人「三明治蓋被法」：馬上暖多了

    2026/01/02 14:19 即時新聞／綜合報導
    不少民眾已經拿出冬天厚重棉被，睡覺時甚至一次蓋上2、3條。棉被示意圖。（圖由HOLA提供）

    不少民眾已經拿出冬天厚重棉被，睡覺時甚至一次蓋上2、3條。棉被示意圖。（圖由HOLA提供）

    受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫都明顯下降，不少民眾已經拿出冬天厚重棉被，睡覺時甚至一次蓋上2、3條。家醫科醫師陳欣湄近日發文表示，或許有民眾明明蓋了2條棉被，甚至加上毛毯卻還覺得冷。對此，她要分享日本的「三明治蓋被法」，並表示：「一下就暖多了。」

    陳欣湄近日在粉專發文表示，蓋了多條棉被還覺得冷的民眾，不要覺得是自己年紀到了或是身體太差，「其實不一定是你體虛，很多時候只要將棉被蓋法調整一下就暖多了。」她也分享自己冬天時的蓋法──日本的「三明治蓋被法」。

    「概念很簡單，想像自己是份美味三明治就好。」陳欣湄表示，該方法第一層，要在床墊上鋪條薄毛毯，不要讓背部直接貼在冷冷的床墊上；第二層，蓋上主要棉被，不管是羽絨被、石墨烯被，一般冬被都可以，而這一層要幫忙「存熱」。第三層，就是在棉被外面「再蓋一條薄毛毯」，像在三明治外面多一片吐司，把中間的熱鎖住，讓冷空氣不容易鑽進來。

    陳欣湄表示，簡單地說，底下那條毛毯，「就是保護你的背，不讓熱一直被床墊帶走」，而最上面那條毛毯，主要工作為擋冷空氣，幫棉被加一層「外套」。陳欣湄分享，很多手腳冰冷、血液循環較差的人，改成這樣蓋之後，通常會覺得「同一件棉被，變比較暖」。

    最後她也提醒，保暖要剛好就好，如果半夜熱到一直流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好，那可能就不需要蓋到那麼多層，或可以換薄一點的被子。長輩、行動比較不方便的人，也要注意不要蓋太重，翻身會更吃力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播