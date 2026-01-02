蓋2條棉被還覺冷？ 醫曝日本人「三明治蓋被法」：馬上暖多了

不少民眾已經拿出冬天厚重棉被，睡覺時甚至一次蓋上2、3條。棉被示意圖。（圖由HOLA提供）

受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫都明顯下降，不少民眾已經拿出冬天厚重棉被，睡覺時甚至一次蓋上2、3條。家醫科醫師陳欣湄近日發文表示，或許有民眾明明蓋了2條棉被，甚至加上毛毯卻還覺得冷。對此，她要分享日本的「三明治蓋被法」，並表示：「一下就暖多了。」

陳欣湄近日在粉專發文表示，蓋了多條棉被還覺得冷的民眾，不要覺得是自己年紀到了或是身體太差，「其實不一定是你體虛，很多時候只要將棉被蓋法調整一下就暖多了。」她也分享自己冬天時的蓋法──日本的「三明治蓋被法」。

「概念很簡單，想像自己是份美味三明治就好。」陳欣湄表示，該方法第一層，要在床墊上鋪條薄毛毯，不要讓背部直接貼在冷冷的床墊上；第二層，蓋上主要棉被，不管是羽絨被、石墨烯被，一般冬被都可以，而這一層要幫忙「存熱」。第三層，就是在棉被外面「再蓋一條薄毛毯」，像在三明治外面多一片吐司，把中間的熱鎖住，讓冷空氣不容易鑽進來。

陳欣湄表示，簡單地說，底下那條毛毯，「就是保護你的背，不讓熱一直被床墊帶走」，而最上面那條毛毯，主要工作為擋冷空氣，幫棉被加一層「外套」。陳欣湄分享，很多手腳冰冷、血液循環較差的人，改成這樣蓋之後，通常會覺得「同一件棉被，變比較暖」。

最後她也提醒，保暖要剛好就好，如果半夜熱到一直流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好，那可能就不需要蓋到那麼多層，或可以換薄一點的被子。長輩、行動比較不方便的人，也要注意不要蓋太重，翻身會更吃力。

