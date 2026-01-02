為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陳清波基金會頒獎助學金 苗栗百人受惠

    2026/01/02 13:28 記者蔡政珉／苗栗報導
    陳清波基金會頒獎助學金送暖，百人受惠。（記者蔡政珉攝）

    陳清波文教基金會熱心公益，協助苗栗縣學子不遺餘力，長期頒發獎助學金幫助弱勢家庭學生，基金會在低溫下送暖，今天於苗栗縣竹南鎮照南國中視聽中心舉行獎助學金頒發典禮，包括竹南、後龍及造橋3鄉鎮100名學子受惠。

    陳清波基金會每年資助竹南、後龍與造橋100個家庭，每個月5000元獎助學金，歷年來已經幫助超過5000名學生，耗資上億元。

    陳清波文教基金會表示，初心是回饋鄉里，照顧苗栗孩子的生活，守護他們的心靈，陪伴學生長大，基金會除頒發獎助學金、年節禮金，也舉辦「生命教育巡迴演講」、「清波夏令營」、「清波小客廳演講」、「親子手作課程」、「大孩子的團聚」、「進步獎歡聚」等活動，謹記創辦人陳榮秋叮嚀。

    陳清波文教基金會由年興紡織公司創辦人陳榮秋以父親之名創立。陳榮秋出身清寒，但靠著自身努力打造出一片天，事業遍及海內外，為了回饋社會，開始頒發獎助學金。

    由於正值新年之始，基金會邀請即將大學畢業的孩子，與展開新生活的家長分享心路歷程，並回顧2025年的動人時刻。

    圖
    圖
