    新北市高齡長期照顧處揭牌 打造一條龍服務

    2026/01/02 13:41 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（中右）出席衛生局揭牌「高齡長期照顧處」。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中右）出席衛生局揭牌「高齡長期照顧處」。（記者羅國嘉攝）

    新北市65歲以上長者已逾80萬人，為全國最多，醫療與長期照顧需求持續攀升。新北市政府今（2）日揭牌成立「高齡長期照顧處」，整合衛生局長照管理業務，並納入社會局的住宿式長照機構、團體家屋等業務，強化「業務銜接」與「服務整合」，提供民眾更完整的一條龍服務，減少在不同主管機關之間往返奔波的情形。

    高齡長期照顧處長林惠萍指出，長照處以「整合資源、擴大服務、穩定人力及智慧科技」為優先方向，目前新北市居家式與社區式長照機構近500家，社會局預計移撥長照法人及住宿式長照機構合計約45家，未來將持續爭取公有場地及公益回饋空間，積極布建強化新北的長照服務量能。

    林惠萍也說，長照處將於3年內由18人擴編至68人，設置11個分站與3大平台、254個聘僱人力，成為市民面對長照需求時最堅強的後盾。市府提醒，民眾如有長照需求，可撥打免費專線1966洽詢。

    侯友宜表示，「照顧長輩就是照顧未來的自己」。他說，上任8年來市府持續擴大社區照顧量能，已設立120家日間照顧中心、約5500處失智守護站，並首創25處「有FU長照站」，讓長輩走得出來、活得健康。隨著高齡長期照顧處成立，將提供更全面、溫暖且有尊嚴的照顧服務，落實「在地安老、安心新北」。

    衛生局長陳潤秋指出，高齡長期照顧處將結合公私資源，深化在地服務量能，陪伴長者在熟悉環境中安心生活。配合2026年長照藍圖，市府正加速推動「銀新未來城」招商，規劃只租不售、附服務的友善住宅、日間照顧中心及住宿式長照機構，結合醫療、運動與托育設施，打造跨世代共融的生活環境。

    議員石一佑表示，成立醫療園區與強化長照體系方向正確，但長照處目前設於衛生局內，然而該址未來將配合醫療園區興建而拆除，後續可能遷往第二行政中心，但相關預算尚未通過，辦公空間與人力是否能及時到位，恐讓後續執行面臨壓力，呼籲市府務實檢視整體規劃，確保長照政策穩健推動。

