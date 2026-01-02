為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    誦經請神瞬間浮現「神龍白雲」 溪湖建醮法會引熱議

    2026/01/02 13:24 記者陳冠備／彰化報導
    溪湖24年一科建醮，當地奉天宮慈惠堂舉行開香團拜，上空突然浮現一道長條形狀的白雲，儀式結束後又迅速消散，令眾人稱奇。（民眾提供）

    溪湖24年一科建醮，當地奉天宮慈惠堂舉行開香團拜，上空突然浮現一道長條形狀的白雲，儀式結束後又迅速消散，令眾人稱奇。（民眾提供）

    彰化縣溪湖鎮24年一科的建醮大典正如火如荼展開，全鎮35間宮廟同步設置醮場、舉行法會，祈求地方平安。1日奉天宮慈惠堂舉行開香團拜時，宮廟上空突然浮現一道長條形狀的白雲，隨著法會進行緩緩停留，待儀式結束後又迅速消散，許多人舉起手機記錄這難得一見的景象，更有人激動表示：「這是神龍現身」，場面充滿虔敬氛圍。

    主持奉天宮慈惠堂誦經禮懺的道長林元啟表示，當時正誦念「朝天大懺」，禮敬三界眾神，開香祈福後一抬頭，便看見宮廟上方懸著一道白雲，因空中並無飛機經過，長條狀的雲形顯得格外奇特，他立即拿起手機拍攝，不料不到兩分鐘，雲朵便悄然消失，來去之快令人印象深刻。

    溪湖鎮長何炳樺當時也在現場參與祭拜，他表示，白雲出現的時間點與誦經請神相符，待法懺圓滿即散去。他認為，建醮屬於高規格的醮典科儀，經懺莊嚴隆重，民間向來有「神明駕雲臨壇」的說法，這次現象代表國泰平安的吉兆。

    對此現象引起不少民眾討論，有人形容像「神龍過境」，也有人認為是神明降臨賜福的象徵，為這場24年一度的溪湖建醮增添一段耐人尋味的神秘插曲。

    以上為民俗說法 僅供參考

    法會結束後，白雲又迅速消散。（民眾提供）

    法會結束後，白雲又迅速消散。（民眾提供）

    溪湖24年一科建醮，當地奉天宮慈惠堂舉行開香團拜。（何炳樺提供）

    溪湖24年一科建醮，當地奉天宮慈惠堂舉行開香團拜。（何炳樺提供）

    奉天宮慈惠堂正廳擺設米龍祈福。（何炳樺提供）

    奉天宮慈惠堂正廳擺設米龍祈福。（何炳樺提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播