    生活

    中華郵政推「未來郵件」 限時5折優惠

    2026/01/02 13:39 記者吳亮儀／台北報導
    未來郵件資費一覽表。（圖由中華郵政公司提供）

    未來郵件資費一覽表。（圖由中華郵政公司提供）

    中華郵政公司今天（2日）宣布，為鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意，今年1月2日起到今年12月31日止，推出「特別處理費及保管費」5折優惠活動，折扣金額最高可達1850元。

    中華郵政公司說明，「未來郵件」別具紀念意義，適用於人生各重要階段，例如求學與畢業階段，學生可寫下對未來的夢想與期許，師長留下祝福與勉勵；婚姻與親子階段；新人寫下白頭偕老的承諾，父母於孩子年幼時留下叮嚀與祝福；歲末年初時刻：寫下新年目標與心願，作為未來自我檢視與回望初心的重要依據；病患或治療期間：將鼓勵、思念或感謝化為文字，寄給未來的自己或親屬，成為生命韌性與感恩的溫暖見證。

    中華郵政公司表示，自去年10月3日起，啟用全新Slogan「漫遊時空 傳遞溫情」，並同步推出「未來郵件溫情箱」及「未來郵件時空箱」2款專用紙箱，象徵珍藏郵件、寄託心意的獨特使命。

    另外，為提升服務品質，中華郵政公司表示，已同步簡化保管年限計費標準，並調整特別處理費及保管費。歡迎至全國54處指定收寄郵局寄件，相關收寄郵局資訊可至中華郵政全球資訊網「郵務業務專區－未來郵件業務」查詢。

