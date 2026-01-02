2026台東5大觀光活動期程公布 5月東浪嘉年華打頭陣

台東縣府今天公布今年5大觀光活動，其中台東博覽會是首次舉辦。（記者黃明堂攝）

台東縣政府為讓國內外旅客能提早規畫旅遊行程，今天公布2026年5大觀光活動，包含東浪嘉年華、最美星空音樂會、台灣國際熱氣球嘉年華、台灣國際衝浪公開賽，以及全新登場的台東博覽會。

2026年觀光活動由「東浪嘉年華」揭開序幕，於5月16日至17日在杉原灣海水浴場登場，結合音樂演出與海洋體驗，邀請民眾在浪聲與樂音中感受海洋的療癒能量。

「台東最美星空音樂會」將於6月至8月走入各鄉鎮，帶領遊客走訪觀星秘境，體驗屬於台東的靜謐感動。

2026台東博覽會展期自7月3日至8月20日，為期49天，博覽會以「走進台東、遇見生活」為核心精神，規劃橫跨台東舊站特區、美術館區、寶町區、臨海區及就藝會等5大展區，展示台東多元文化、創意能量與慢生活魅力。

國際熱氣球嘉年華將於7月4日至8月20日在鹿野高台舉行，除邀集來自世界各地的造型熱氣球共襄盛舉，並規劃多元展演與互動體驗，讓旅客從清晨升空到夜間光雕，感受熱氣球帶來的夢幻與感動。

國際衝浪公開賽預計於11月在金樽沙灘舉辦，屆時將迎接世界頂尖衝浪選手齊聚台東，在海浪與競技交織中，為2026年台東全年觀光活動畫下最精彩的句點。

