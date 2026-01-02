為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北企業新設托兒設施 最高補助500萬即起申請

    2026/01/02 13:15 記者黃子暘／新北報導
    新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府每年都和勞動部攜手推出企業托育補助，企業新設托兒設施有機會拿到最高500萬元補助。（新北市勞工局提供）

    打造貼心育兒職場，更能讓員工專注於工作，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府每年都和勞動部攜手推出企業托育補助，企業新設托兒設施有機會拿到最高500萬元補助，今年第1梯次補助申請自即起開放受理，到2月28日截止，歡迎新北的企業與職業工會申請；針對既有、已在運作的托兒設施，則每年可申請最高50萬元的更新改善補助。

    陳瑞嘉說，新北除了新建托兒設施可領高額補助，還有加碼「教保托育人員人事費用」與「專業諮詢服務費用」，幫助企業在設置初期順利取得立案許可，針對運作中的托兒設施，每年可以申請更新改善補助最高50萬元，雇主若提供托兒津貼或居家式托育服務，每年可申請最高60萬元的補助。

    此外，勞工局補充，若設置哺集乳室，企業也能申請最高2萬元補助；若企業不符合新北市補助資格，仍會協助轉送至勞動部申請，歡迎企業申請、減輕員工育兒負擔留才，可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」線上填寫，詳細資訊可上「新北勞動雲」查詢，或電洽（02）29603456分機6350李小姐。

