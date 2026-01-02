還要親領現金？彰化生育補助358 議員建議應開放「匯款領」

彰化生育補助358，議員建議應開放「匯款領」。（彰化縣政府提供）

彰化縣政府從2026年起調高生育補助，第一胎領3萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元，縣議員楊子賢表示，新政策鼓勵生育是美事，但卻要新生兒的父母親領現金，確有不合時宜之處，應該開放「匯款領」才對。對此，縣府社會處指出，預估在今年3月可以改採匯款領取。

楊子賢指出，彰化縣從元旦起調高生育補助，最高可領8萬元，但辦法一公布卻發現，也就是新生兒的父母必須在戶政所領取，這樣大額現金帶在身上，可能會帶來不便或是安全考量。應該比照新北市、高雄市的做法，採取「匯款轉帳」等多元領取方式。

楊子賢表示，好的政策應該有更完整的配套措施，現在社會福利的發放，大多採取匯款方式進行，縣府應該在新措施上路之前，就該妥善規劃。

社會處表示，因為生育補助發放，必須完成新生兒戶籍登記，才會在一開始採取在戶政所領取生育補助。由於有鄉親反應現金發放，不如改用匯款，也將從善如流，預計最慢在今年第二季改採匯款發放，最快就是春節過後的3月施行匯款領取。

