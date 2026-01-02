台南農改場育成新品種芝麻「台南2號」 含油率高還可機械採收

台南農改場育成的新品種芝麻「台南2號」適合機械採收，含油量高並豐產。（圖由台南農改場提供）

芝麻過去都倚賴人工採收，隨農村人口老化與少子化，農業部台南農改場育成適合用機械採收的低落粒新品種芝麻「台南2號」，含油率高外，每公頃可減少45個人力，採收效率提高超過9成，帶動淨收益逾35%，透過該新品種芝麻，讓台灣芝麻繼續飄香。

台灣料理靈魂元素之一就是麻油，不論是麻油料理或三杯料理，都要用到以芝麻製作的麻油，台南農改場指出，過去芝麻採收時都以人工為主，為降低農民栽培與採收過程的人力負擔，該場培育具備「低落粒」與「適合機械採收」2大關鍵特性的台南2號，成功突破過去國內胡麻生產仰賴人工採收的限制。

台南農改場表示，相較於「台南1號」成熟後蒴果易裂、種子容易掉落，「台南2號」的種子落粒率大幅降低至3成以內，成熟後仍能穩定保留在蒴果中，使機械能一次性完成採收，大幅提升作業效率與收穫率，田間試驗顯示，「台南2號」的機械採收率達7成以上，每公頃可減少約45個人工，採收效率提升逾9成，導入後每公頃可節省約5萬元生產成本，整體成本降低幅度達35%，帶動淨收益提升超過35%。

台南農改場表示，「台南2號」在農藝性狀上表現優異，具莖桿粗壯、不易倒伏等特性，始莢高度超過20公分，便於機械切割收穫；生育期與「台南1號」相近，秋作約80至90天，有助農民延續原有管理模式，平均每分地產量可達120公斤，與「台南1號」相當，部分區域甚至有更高產潛力，「台南2號」的種子含油率達48.2到51.8%，鈣含量每百公克高達1197到1389毫克，均優於「台南1號」，兼具營養價值與加工應用潛力。

台南農改場強調，「台南2號」有助於改善胡麻生產現場的缺工問題，也能有效降低生產成本、提升整體效益，為台灣芝麻永續的里程碑。

新品種芝麻「台南2號」可用機械採收。（圖由台南農改場提供）

傳統人工採收胡麻需割捆後放置田間堆曬約14天脫粒。（圖由台南農改場提供）

