廚餘機之亂！台中即起限量補助5000元 今申請首日大當機

台中補助5000元買廚餘機，今申請首日即當機，進不了申請頁面。（記者蘇孟娟攝）

台中市去年底宣布元旦起補助民眾購買家用廚餘機處理廚餘，每戶補助5千元，共補助1萬戶，自今日起（元月2日）起開放線上申請，今天申請首日，不少民眾發現系統大當機，市議員黃守達指出，接獲不少民眾反映廚餘機補助申請系統卡一整個早上均申請不了，質疑政策上路倉促，且限量補助，引發搶購、搶登記，導致系統癱瘓，政策欠缺配套，徒增民眾困擾，斥廚餘之亂還沒解決，又製造新的「廚餘機之亂」。

數位局長林谷隆指出，今早10點起開放申請補助，瞬間出現爆量流量，造成頁面卡卡情況，目前已加開頻寬，另觀察到不少人是為了解政策而進網頁而非為申請，也卡了部份流量，已設計分流紓緩，網路流量逐漸改善中。

請繼續往下閱讀...

中央宣布自元旦起禁止家戶廚餘養豬，台中市估家戶廚餘每日約180噸，為協助民眾處理廚餘，台中市長盧秀燕去年12月30日突宣佈自元旦起，補助民眾自行購買家用廚餘機處理廚餘，每戶補助5千元，共補助1萬戶，採線上申請，自元月2日起開放線上申請，估若萬戶自行使用家用廚餘機，每日可減少家戶廚餘2.5噸。

不過，不少民眾上網申請卻赫然發現系統大當機，轉半天進不了申請頁面，包括議員黃守達及張芬郁均接獲民眾反映申請不了。

黃守達指出，廚餘機補助立意良善，但因政策上路倉促，趕在去年底才宣佈，且總經費僅編列5000萬元，僅補助1萬台，全市有116萬戶，每戶補助一台，不少市民擔心領不到補助，引發搶購、搶登記潮，結果從早上到中午線上申請系統癱瘓，曝露出盧市府政策推行欠缺配套，廚餘之亂還沒解決，又製造新的「廚餘機之亂」。

黃守達要求數位發展局盡速排除問題外，也呼籲盧市府推動政策不要做半套，既然補助政策目的在減少廚餘量，民眾也有意願配合，市府就應檢討名額與預算配置，儘速提高補助規模。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法