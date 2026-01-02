為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    里長提北市鄰里公園回歸公園處管理 蔣萬安3點裁示

    2026/01/02 12:47 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安說明，明年鄰里公園經費新增7300多萬元，並裁示在相關人力專業度的訓練由公園處輔導，而維護的相關細則標準，還有里長的需求，將由區公所負責彙整，並與公園處詳細討論，把標準制定詳細，若需跨局處整合，將由副秘書長俞振華督導。（記者塗建榮攝）

    台北市長蔣萬安今（2）日前往中山區公所與在地里長進行座談，會中央里里長李陳金绣、復華里黃展輝反映，由於部分面積大於一般鄰里公園3到4倍的公園，像是興國公園，區公所沒有維護的人力、量能，希望將鄰里公園管理單位回歸工務局公園路燈工程管理處。對此，市長蔣萬安說明，今年鄰里公園經費新增7300多萬元，並裁示在相關人力專業度的訓練由公園處輔導，而維護的相關細則標準，還有里長的需求，將由區公所負責彙整，並與公園處詳細討論，把標準制定詳細，若需跨局處整合，將由副秘書長俞振華督導。

    台北市鄰里公園在柯市府任內移交給公園處管理，但不少里長反映回歸區公所管理更有效率，2024年4月工務局與民政局達成共識，從2025年起正式將鄰里公園的業務移交給民政局，不過中山區中央里、復華里希望公園管理單位回歸公園處，以利公園修繕維護。

    復華里長黃展輝指出，面對天然災害，像是颱風時的樹木位移狀況，區公所沒有這個專業處理，委外廠商也便宜行事，面對樹木該扶正還是該移除的處理，目前也沒有標準，且像是興國公園不是小型的鄰里公園，佔地7900平方公尺，是一般鄰里公園的3到4倍大，交給區公所是管不好的。

    黃展輝也說，整個區公所的編制在景觀設計單位沒有、綠化單位沒有、水電單位也沒有，以前公園處在管理只要一通電話就可以獲得解決，現在維護效果沒有那麼好，台北市是國際城市，希望把公園回歸到公園處。

    市長蔣萬安表示，北市平均每10年就會出現公園應歸屬公園處還是區公所管理的議題，目前公園處所負責的大型公園非常多，面積也大，加上近年鄰里公園也越來越多，如果全部都歸給公園處負責管理會出現困難，因此他在上任第一年，就有各地里長反映公園處處理事情沒那麼快，因此才將公園維護移回區公所，大家都有不同的意見，經過那麼多年，業務要從公園處回歸到區公所，銜接需要一段時間，作業上確實需要做得更好。

    蔣萬安指出，首先，今年度針對鄰里公園的經費預算增加7300多萬元。第二，針對人力相關訓練的專業度，也請公園處針對區公所的技工、員工安排訓練，透過技術輔導，快速讓鄰里公園改善。第三，里長談到維護的標準問題，像是樹木傾倒到底是要砍掉，還是扶正等等，第一現場判斷，應該應訂出明確標準，相關細節請區公所來主責，跟公園處詳細討論，哪些還沒有制定清楚的，或是需要跨局處協助的，由副秘督導，區長負責彙整，不同里長面對鄰里，都會遇到不同問題，由區公所彙整好，再由公園處把標準訂出來。

    蔣萬安也裁示，目前對於比較大面積的公園，區公所在維護上面相對比較困難，可以和公園處協調，如果區公所的量能不足，效率不佳，這些問題都要面對，看是要如何處理，後續該如何劃分，是否要回歸到公園處，還是透過公園處來了解後來劃分，因為不可能針對單一公園來處置，也不會是針對中山區，需要有全台北市的標準，後續協調完標準後會有盡快的處理。

    公園處長藍舒凢表示，公園處已有3位職員、5位職工，移撥至中山區公所，目前區公所有需要任何協助合作得很順暢，在去年興國公園的清潔維護還是公園處代辦，廠商沒有做好的部分已要求廠商要作出改善，而公園處針對大型公園進行管理維護，目前管理總面積約650公頃，因此希望大型公園、鄰里公園可以分開，由公園處與區公所來做合作分工。

    興國公園現場照片。（民政局提供）

