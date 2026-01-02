為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    技職教育融入社會責任 新北10校學子發揮所學改變社區

    2026/01/02 12:28 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局推動「技．續．未來」技職社會責任永續計畫，與10校、15公民團體合作，邀請學子以專長進行社會實踐。（記者黃子暘攝）

    新北市教育局推動「技．續．未來」技職社會責任永續計畫，與10校、15公民團體合作，邀請學子以專長進行社會實踐。（記者黃子暘攝）

    技職教育讓學子習得一技之長，新北市教育局推動「技．續．未來」技職社會責任永續計畫，與10校、15公民團體合作，邀請學子以專長進行社會實踐，推動14項跨域合作行動，讓學生走進社區，把所學轉化為看得見的改變。今（2）日計畫啟動，教育局長張明文指出，今年度14項提案計畫包括永續設計、在地文化、AI社會應用、青銀共創與社會關懷等面向。

    張明文指出，希望技職教育也能發揮影響力，讓學子利用專長服務社會，也在過程中習得更多，也培養獨立思考、利他及服務社會的心，這是AI無法取代的能力；新北自2023年起將「技職社會責任」納入教育政策核心，今年度計畫串聯台灣地方創生基金會、心輔犬等單位，透過議題培力工作坊、跨域共創與實踐行動，引導學生從「看見問題」到「提出解方」。

    參與計畫的鶯歌工商廣告設計科教師陳錦雄表示，今年學校利用3D列印與墨設計合作，課程結合攝影、走秀，學子直接參與業界第一線製作過程，也期待看到自己的產品被列印出來展示。

    鶯歌工商廣設科學生陳祈臻說，過往作品都是畫在紙上、電腦裡，這次可以將作品列印成立體，要思考結構問題，比畫在平面上更有趣。

    教育局表示，這次行動提案中，包括運用3D列印結合環保材質打造永續時尚、結合犬隻福祉推動陪伴與關懷、運用AI工具促進家庭溝通與數位素養等，並串聯老街電器修復、食農教育及青銀共創等行動；市府將持續藉由技職社會責任永續計畫，培育人才，也培養關心社會的公民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播