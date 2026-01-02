東勢林業文化園區與宿泊所 今年起調整開放時間

營林所台中出張所宿泊所每週一休館。（記者張軒哲攝）

東勢林業文化園區及豐原營林所台中出張所宿泊所，是台中山線免費景點，常有遊覽車團客到訪，林業及自然保育署台中分署所今日指出，東勢林業園區及營林所台中出張所宿泊所，自今年1月起調整開放時間，改為每週二至週日開放，提供民眾更彈性且完善的參觀與行程安排。

東勢林業文化園區原本每周星期一、二天休園，今年起只休星期一，宿泊所原本每天開放，今年起每週一休館。林業署台中分署表示，根據民眾回饋建議及滾動調整，東勢林業文化園區開放時間改為每週二至週日上午6時至下午6時，暑假維持每日開放；營林所台中出張所宿泊所開放時間改為每週二至週日上午10時至下午4時，兩處場域於農曆除夕及大年初一休園，導覽解說服務均採網路預約制，請民眾事先至台灣山林悠遊網預約。

林業署台中分署指出，東勢林業文化園區修理工廠推出「原木創森．木育新生」聯展，展期至今年3月1日止，位於豐原區的營林所台中出張所宿泊所持續《源起．宿泊》主題特展，邀請民眾深入體驗國產材運用與林業文化之美。此外，東勢林業文化園區目前進行入口景觀及停車場改善工程，施工期間正常開放，請民眾改由東坑路入口進出。

