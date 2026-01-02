為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東勢林業文化園區與宿泊所 今年起調整開放時間

    2026/01/02 12:10 記者張軒哲／台中報導
    營林所台中出張所宿泊所每週一休館。（記者張軒哲攝）

    營林所台中出張所宿泊所每週一休館。（記者張軒哲攝）

    東勢林業文化園區及豐原營林所台中出張所宿泊所，是台中山線免費景點，常有遊覽車團客到訪，林業及自然保育署台中分署所今日指出，東勢林業園區及營林所台中出張所宿泊所，自今年1月起調整開放時間，改為每週二至週日開放，提供民眾更彈性且完善的參觀與行程安排。

    東勢林業文化園區原本每周星期一、二天休園，今年起只休星期一，宿泊所原本每天開放，今年起每週一休館。林業署台中分署表示，根據民眾回饋建議及滾動調整，東勢林業文化園區開放時間改為每週二至週日上午6時至下午6時，暑假維持每日開放；營林所台中出張所宿泊所開放時間改為每週二至週日上午10時至下午4時，兩處場域於農曆除夕及大年初一休園，導覽解說服務均採網路預約制，請民眾事先至台灣山林悠遊網預約。

    林業署台中分署指出，東勢林業文化園區修理工廠推出「原木創森．木育新生」聯展，展期至今年3月1日止，位於豐原區的營林所台中出張所宿泊所持續《源起．宿泊》主題特展，邀請民眾深入體驗國產材運用與林業文化之美。此外，東勢林業文化園區目前進行入口景觀及停車場改善工程，施工期間正常開放，請民眾改由東坑路入口進出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播