濁水溪竹山段遭業者亂倒廢棄物 達6個奧運泳池

南投濁水溪竹山段遭業者亂倒廢棄物，內容包含木材、輪胎、廢水管等一般垃圾。（四河分署提供）

南投縣濁水溪竹山鎮河段，遭不法業者亂倒廢棄物，轄管的第四河川分署與台中地檢署、南投縣政府等單位聯手調查，發現遭棄置垃圾總面積約4700平方公尺，體積達1萬4400立方公尺，量體等同6個奧運泳池，後續將提供監視影像，協助司法機關查緝。

四河分署表示，遭倒廢棄物位在濁水溪畔竹山鎮包括香員腳段、和興段，面積分別有4000、700平方公尺，初估體積約1萬4400立方公尺，廢棄物包含木材、輪胎、廢水管等一般垃圾。

四河分署表示，不法的廢棄物清運業者，利用濁水溪高灘地便道，以及位置偏遠等特性，於夜間偷倒躲避巡查，但因沿線河岸已設置多處監視攝影機，後續也將提供相關影像，協助檢警查緝。

南投濁水溪竹山段遭業者亂倒廢棄物，總面積約4700平方公尺，量體等同6個奧運泳池。（四河分署提供）

