    首頁 > 生活

    基隆月眉土資場復營運通過 降低車次、加強科技執法與橋梁監測

    2026/01/02 12:18 記者盧賢秀／基隆報導
    市府同意月眉土資場重啟收容土方。（資料照）

    市府同意月眉土資場重啟收容土方。（資料照）

    基隆市唯一的月眉土資場已通過復營運計畫，但地方居民對安全仍有疑慮，市府都市發展處表示，已要求業者完成科技執法及橋梁安全監測設備建置，業者也承諾做好路面維護及環境監控措施等改善措施，市府同意興隆街恢復通車後讓月眉土資場恢復營運，初期每日通行車次由240車次下修為80車次，市府也會成立「監督管理委員會」加強稽查。但地方民代要求市府定期公布稽查數據，加強監督機制。

    月眉土資場在2019年11月因大雨造成土石溢流被勒令停業，2022年市府通過復營運計畫，但當地居民對砂石車違規偷跑、橋梁安全及行車安全等有疑慮。

    都發處首先表示，業者建置完成源遠路交通科技執法及暖江橋安全監測系統，並要求業者建立內控記點制，違規砂石車嚴重者將被拒絕進場。業者也將負起路面修補，至少每２年進行一次重新刨鋪作業，市府將成立「監督管理委員會」，加強稽查。

    都發處指出，市府與業者簽訂協議書，業者如違反協議書內容及基隆市營建剩餘土石方管理規定對業者裁罰，維護交通安全及減少環境衝擊，希望未來土資場重啟後，除滿足基隆市各項公共及民間建設工程之土方需求外，發生土石崩落等災害時，亦可緊急支援作為棄土去化場地，協助提升搶災與復原效率。

    不過市議員陳冠羽和林旻勳仍然擔心居民安全問題，過去砂石車偷跑、暖江橋劇烈晃動、道路品質快速惡化、砂石車衝擊尖峰通勤車潮，都是居民親身承受的日常風險。雖然業者承諾改善，但重點是「能否做得到、做多久」，因此要求嚴格監督，確保地方居民交通安全不再被犧牲，並定期公開稽查數據與可受公眾檢視的機制。

    基隆月眉土資場將重啟收容土石方。（義力營造公司提供）

    基隆月眉土資場將重啟收容土石方。（義力營造公司提供）

    居民擔心月眉土資場重新營業影響暖江橋安全，業者承諾設監測系統。（記者盧賢秀攝）

    居民擔心月眉土資場重新營業影響暖江橋安全，業者承諾設監測系統。（記者盧賢秀攝）

    圖
    圖
