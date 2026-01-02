為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    侯友宜友人林宴臨再捐2輛復康巴士 兌現承諾累計已捐出18輛

    2026/01/02 12:05 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜（左）感謝智英科技董事長林宴臨（左2）偕夫人一起捐贈兩輛雙乘坐位復康巴士，右1為社會局長李美珍。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（左）感謝智英科技董事長林宴臨（左2）偕夫人一起捐贈兩輛雙乘坐位復康巴士，右1為社會局長李美珍。（記者翁聿煌攝）

    智英科技董事長、同時也是新北市長侯友宜好友林宴臨，2日再度捐贈2輛雙乘坐位復康巴士給新北市，累計至今共捐贈18輛，他從侯友宜擔任市長開始，允諾一年要捐贈2輛復康巴士、8年16輛，如今已超過原來承諾，侯友宜感謝林宴臨重情重義，在新的一年開始，便一馬當先率先做善事，響應好日子愛心大平台。

    智英科技位於新北市蘆洲區，以生產電腦網路通訊產品為主，外銷歐美國家，去年7月底舉辦創業40週年慶，結合公司和個人另捐贈110萬元給新北市社會局，做為弱勢兒少的學習及才藝支持用途。

    林宴臨在2017年8月首度以紀念母親「林闕嬌女士」名義捐贈第1輛復康巴士，由時任副市長的侯友宜代表受贈，他當時為鼓勵侯友宜參選市長，允諾一年要捐贈2輛復康巴士，造福身心障礙者和行動不便的長者，侯市長當選後，他兌現承諾，也成為侯友宜的好朋友。

    林宴臨也在2023年6月捐贈1輛復康巴士給基隆市，由市長謝國樑代表受贈，另位也加贈一輛3.5噸的愛心運輸車，給新北市身心障礙者體育運動總會，作為手搖自行車的保母車。

