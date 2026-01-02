為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中華郵政推未來郵件 年底前處理費及保管費5折

    2026/01/02 12:02 中央社
    為推廣「未來郵件」服務，中華郵政今天宣布，即日起至12月31日，提供特別處理費及保管費5折優惠，折扣金額最高可達新台幣1850元，歡迎民眾預約寄送祝福、保存重要回憶。（中央社資料照）

    為推廣「未來郵件」服務，中華郵政今天宣布，即日起至12月31日，提供特別處理費及保管費5折優惠，折扣金額最高可達新台幣1850元，歡迎民眾預約寄送祝福、保存重要回憶。（中央社資料照）

    為推廣「未來郵件」服務，中華郵政今天宣布，即日起至12月31日，提供特別處理費及保管費5折優惠，折扣金額最高可達新台幣1850元，歡迎民眾預約寄送祝福、保存重要回憶。

    中華郵政自民國101年11月15日開辦未來郵件服務，並在去年10月3日起啟用全新標語「漫遊時空傳遞溫情」，除了將保管年限計費方式簡化為5種級距外，同時還推出2款專用紙箱「未來郵件溫情箱」與「未來郵件時空箱」。

    中華郵政發布新聞稿表示，為鼓勵民眾透過「未來郵件」傳遞祝福與心意，預約並珍藏美好回憶，今天起至115年12月31日止，推出「特別處理費及保管費」5折優惠活動，民眾可至全國54處指定收寄郵局寄件。

    以未來郵件時空箱寄送、保管20年以上至30年為例，原先特別處理費與保管費合計為3700元，優惠期間可享5折，折扣金額最多達1850元。

    中華郵政表示，「未來郵件」別具紀念意義，適用於人生各重要階段，包括在求學與畢業階段，學生可寫下對未來的夢想與期許，師長留下祝福與勉勵；婚姻與親子階段，新人可寫下白頭偕老的承諾，父母在孩子年幼時可留下叮嚀與祝福。

    其他像是在歲末年初時刻，民眾可寫下新年目標與心願，作為未來自我檢視與回望初心的重要依據；病患或治療期間，可將鼓勵、思念或感謝化為文字，寄給未來的自己或親屬，成為生命韌性與感恩的溫暖見證。

