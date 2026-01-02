全台急凍！18縣市低溫特報 北部8縣市「橙燈」

受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫下降。（記者方賓照攝）

受到強烈大陸冷氣團影響，全台各地氣溫下降。氣象署今日對全台18縣市發布低溫特報，尤其提醒民眾，今（2）日上午至明（3）日晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，務必注意防範。

氣象署上午10時56分發布低溫特報，10縣市為「黃色燈號」，分別為：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣。黃色燈號代表平地最低氣溫10度以下。

8縣市為「橙色燈號」，分別為：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。橙色燈號代表平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下，且連續24小時平地氣溫在12度以下，請民眾注意。

提醒民眾，冷氣團來襲務必加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。

氣象署今日對全台18縣市發布低溫特報。（取自氣象署）

