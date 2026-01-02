中小學教師待遇提升 全中教：展現對第一線教育工作者的重視

中小學教師待遇提升，全中教聲明肯定教育展現了對第一線教育工作者的重視。（取自全中教官網）

教育部長鄭英耀日前宣布，中小學導師加給將由3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增20％，並追溯自去（2025）年9月1日起生效，30萬名教師受惠，中央和地方預計今年起每年共投入逾40億元經費。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）發聲明指出，教育部此次調整展現了對第一線教育工作者的重視，確實朝向照顧全體教師的方向邁進。

全中教理事長史美奐表示，面對日益嚴峻的「教師荒」及「校園氛圍僵化」等深層問題，目前的調整是第一步，政府需有更全面長遠規劃，教育部雖聽到基層聲音，鐘點費從400元到505元走了30年，仍難以反映通膨；另此次教育部調整導師費，對於長期處於輔導與親師溝通第一線的導師，雖給予實質肯定，但增加1000元仍不足以反映導師的勞務付出，也無法反映出目前家長對導師要求的不斷提升。

史美奐表示，代課與兼課教師待遇提升，有助於維持教學品質與校內課程運作，落實對教師實質待遇的照顧，但僅對兼任、代課及有超鐘點的教師受惠，略微疏緩無人願意兼代課的困境；而學校兼行政教師僅調整1000至1500元，是朝向緩解行政荒的方向，恐難真的提升教師接任行政職務之意願，小校行政因人數有限，負擔比大校行政人員更多，卻被差別性對待，建議不應該區分大小校。

史美奐也表示，鐘點費應比照基本工資的調整，每年進行檢討，對兼代課教師而言，其鐘點費就與基本工資時薪類似，應配合勞工基本薪資的調升的比例予以法制化提升，另各地方政府114學年度經費已完成年度經費核撥及執行，下半年增加的經費因應財劃法一般統籌款的增加，由中央及地方各負擔一半，相關配套應再說明清楚，以利地方政府及學校執行。

