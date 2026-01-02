澎湖春節航線第二波加班機 1月6日晚上6時準時開搶

每年春節離島澎湖機票一票難求，成為大問題。（資料照 記者劉禹慶攝）

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局針對目前需求較高之航線，規劃第二波加班機，經統計各航空公司提供澎湖航線（不含澎湖-金門航線） 6514個座位數，並將於1月6日下午6點至7點開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，請有機位需求的民眾逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort訂位購票。

今年春節期間於尖峰時段2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及2月18日至2月23日離島出發回台灣方向機票，各航空公司仍將循往例於機票上加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制；退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」。

民航局建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班並儘早訂位。此外，航空公司已針對反向（如春節前離島往台灣本島方向）機票提供優惠，建議居住本島之家人可安排離島鄉親赴台灣團圓，除可免去訂位困擾外，可避開擁擠返鄉人潮。

澎湖縣政府旅遊處表示，將於1月7日上午9點起受理民眾春節機位需求，依照數據協請各航空公司增開包機參考依據，民眾如有搭機需求儘速於15日縣府包機通知開票前登記，也可加入澎湖縣府旅遊處FB、官網、縣府LINE官方帳號，以取得相關交通資訊。

農曆春節第二波加班機，一月六日下午六時開搶。（資料照 記者劉禹慶攝）

