吸引逾百萬人潮 「高雄聖誕生活節」後天熄燈

「2025高雄聖誕生活節」將於4日晚間12點閉幕。（經發局提供）

「2025高雄聖誕生活節」將於後天（4日）晚間12點閉幕，26米耶誕樹將正式熄燈，為長達1個多月的活動畫下句點。經發局統計，活動共創下單月破百萬人次造訪的新紀錄，人潮效應擴及鄰近的新堀江商圈、中央公園商圈、大立百貨。

「2025高雄聖誕生活節」自去年11月28日登場，中央公園26米耶誕樹相當吸睛，每週末有百攤特色市集，加上12月20日起展開的「Golden公園大舞台」，25組超強卡司連唱5天，創下單月破百萬人次造訪的新紀錄，青年消費族群顯著回流。

高雄市經發局長廖泰翔表示，「高雄聖誕生活節」每年不斷創新，2025年配合光環境展期，首度將活動期間拉長為「聖誕月」，也帶動超過2200萬的市集營收；串聯在地商圈夜市與百貨公司的「心願放大卡」，增加商圈夜市店家的參與度，同時提升百貨業績顯著成長。

新堀江商圈理事長楊翔茗說，「高雄聖誕生活節」活動期間拉長，透過商圈夜市券導流機制，吸引大量年輕客群與外國遊客深入商圈巷弄，讓新堀江再度成為打卡熱點；中央公園商圈理事長林濬鴻指出，感謝市府在聖誕月前完成商圈內的道路改善工程，現代化的街區設計吸引許多年輕人前來街拍攝影，帶動社群討論度。

大統集團副總張銘池表示，活動期間，中央公園周邊湧現大量民眾，帶動大立百貨來客明顯增加，業績較去年同期成長約15%。

經發局提醒，位於中央公園的「聚光成城 聖誕禮讚」光環境展演將持續璀璨點亮高雄，展出期間至1月4日止，包含26公尺高的「永恆星冠」耶誕樹、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組特色燈飾，每日17:30至24:00點燈，請市民與遊客把握最後週末機會。

年輕人在中央公園商圈大跳K-POP隨機舞蹈。 （經發局提供）

緊鄰中央公園的大立百貨，業績較去年同期成長約15%。（記者葛祐豪翻攝）

