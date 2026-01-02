為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    急死了！「彰化GO購」發票登錄倒數一度卡關 縣府：已修好

    2026/01/02 09:59 記者劉曉欣／彰化報導
    「彰化GO購」發票登錄倒數計時，最後一次抽獎最大獎將有市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車。（記者劉曉欣攝）

    「彰化GO購」發票登錄倒數計時，最後一次抽獎最大獎將有市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車。（記者劉曉欣攝）

    「彰化GO購」活動到2025年12月31日，發票登錄日到2026年1月5日，許多民眾在元旦要登錄發票，發現竟然「卡關」，完全無法登錄。縣府表示，今天（2日）已修復完成，「卡關」原因仍在了解中。由於登錄時間已在倒數中，請民眾把握最後時間。

    縣府經綠處表示，有接到民眾反映，元旦當天的發票登錄「卡關」，明明資料都填寫完畢，就是無法儲存登錄，今天一早就進行系統維護，已排除狀況，經過測試已確定可以登錄，懷疑是因為跨年度的關係，才讓系統一度無法登錄，但實際原因仍待了解。

    經綠處指出，2025年「彰化GO購」活動期間從9月1日延長到12月31日，雖然為期只有4個月，比2024年少了兩個月，但2025年10月在台灣設計展參觀總人次將近784萬人次助攻下，這個月的消費登錄金額就超越前一年同期，目前登錄總金額已超過20億元，由於很多人都是在最後幾天登錄，這次有機會突破前一年登錄金額逾26億元紀錄。

    縣府表示，只要是2025年9月1日到12月31日在彰化縣消費發票，單筆500元以上就有機會登錄抽獎，登錄時間到1月5日，抽獎時間為今年1月7日，也是活動最後一次抽獎，壓軸上場將有最大獎市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，再加碼抽一部超過86萬元的SUZUKI JIMNY潮車、100位現金1萬元，以及iPhone 17等多項獎品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播