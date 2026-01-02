急死了！「彰化GO購」發票登錄倒數一度卡關 縣府：已修好

「彰化GO購」發票登錄倒數計時，最後一次抽獎最大獎將有市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車。（記者劉曉欣攝）

「彰化GO購」活動到2025年12月31日，發票登錄日到2026年1月5日，許多民眾在元旦要登錄發票，發現竟然「卡關」，完全無法登錄。縣府表示，今天（2日）已修復完成，「卡關」原因仍在了解中。由於登錄時間已在倒數中，請民眾把握最後時間。

縣府經綠處表示，有接到民眾反映，元旦當天的發票登錄「卡關」，明明資料都填寫完畢，就是無法儲存登錄，今天一早就進行系統維護，已排除狀況，經過測試已確定可以登錄，懷疑是因為跨年度的關係，才讓系統一度無法登錄，但實際原因仍待了解。

經綠處指出，2025年「彰化GO購」活動期間從9月1日延長到12月31日，雖然為期只有4個月，比2024年少了兩個月，但2025年10月在台灣設計展參觀總人次將近784萬人次助攻下，這個月的消費登錄金額就超越前一年同期，目前登錄總金額已超過20億元，由於很多人都是在最後幾天登錄，這次有機會突破前一年登錄金額逾26億元紀錄。

縣府表示，只要是2025年9月1日到12月31日在彰化縣消費發票，單筆500元以上就有機會登錄抽獎，登錄時間到1月5日，抽獎時間為今年1月7日，也是活動最後一次抽獎，壓軸上場將有最大獎市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，再加碼抽一部超過86萬元的SUZUKI JIMNY潮車、100位現金1萬元，以及iPhone 17等多項獎品。

