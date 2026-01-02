為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁廚餘養豬緩衝期 苗縣僅3業者獲准最後1年使用事業廚餘

    2026/01/02 09:47 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府環保局宣布中央規定明年起禁止廚餘養豬，苗縣僅3家合格業者可用廚餘養豬到今年底，圖為苗縣府環保局外觀。（記者張勳騰攝）

    行政院已正式定調，自2027年1月起全國將全面禁止廚餘養豬，並將今年劃定為最後的「落日轉型期」。在此過渡期間，政府採取嚴格的分流管制措施，家戶產出之廚餘將全面禁止用於養豬；苗栗縣僅3家申請合格業者，至今年底仍獲准收運並使用符合附件清單規範之事業廚餘進行養豬，其餘未經核准之畜牧場自即日起，不得再載運任何廚餘。

    苗栗縣政府環保局指出，目前苗栗縣轄內的執行現況，目前計有3家畜牧場業者已完成上述設備裝設，並經中央主管機關及地方主管機關聯合檢查通過。這3家合格業者至今年12月31日止，獲准收運並使用符合附件清單規範之事業廚餘進行養豬。相對地，其餘未經核准之畜牧場自即日起，即不得再載運任何廚餘，原核定之事業廢棄物清理計畫書亦將於同日失其效力，正式啟動退場機制。

    環保局長陳華盛強調，在最後1年有條件開放廚餘養豬的非常時期，獲准之合格畜牧場業者必須嚴格落實高溫蒸煮程序，以確保有效降解病毒風險。同時，也籲請縣民共體時艱，務必在生活中加強廚餘源頭減量；縣內民眾、社區大樓、餐廳小吃店或事業產源等，若有廚餘清運問題，請洽：（037）558558分機321。

