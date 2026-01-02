中捷也拚演唱會經濟！頑童、五月天加持售票 運量飆新高

頑童mj116在中捷松竹站快閃開唱，吸大批粉絲成功創造演唱會經濟。（圖：市府提供）

台中捷運將軌道運輸結合流行音樂拚到演唱會經濟！中捷去年接連攜手饒舌天團頑童MJ116與亞洲天團五月天，利用車站視覺設計、沉浸式互動體驗及旅遊票整合行銷，售票、運量均飆新高，其中，頑童在松竹站辦快閃演唱會，該站旅遊票短短半個月內售出近5000張，幾乎追平2024年全年銷售量，成長超過40%，大幅帶動捷運運量成長，成功引爆「演唱會經濟」。

中捷指出，去年首度與頑童MJ116跨界合作，將捷運車站打造為充滿潮流感的「老鄉進城路」，在重點車站設置Q版人形立牌、月台門貼、車站廣播與互動螢幕等行銷元素，頑童更親自搭乘捷運前往松竹站舉辦快閃演唱會，吸引大批粉絲一路追星，松竹站當日運量達4187人次，創下去年度該站單日最高紀錄，較同年度假日平均運量成長43%。

另從去年底到今年初與天團五月天聯名行銷，中捷在捷運松竹站外牆換上巨幅主視覺帆布，頂樓設置巨型「菜頭粿」與喵星人氣模，站內從閘門、階梯到旅客詢問處全面融入五月天元素，並推出彩繪列車，列車進站時播放經典歌曲〈第二人生〉，而市政府站公共藝術「伏流音場」也化身為「五月天時光機」，透過指向性喇叭播放歷年金曲，讓旅客搭捷運感受到滿滿「五月天」。

此外，中捷同步推出專屬明信片集章活動，結合旅遊票銷售，掀起歌迷搭捷運集章熱潮；中捷統計，去年活動啟動後，全線總運量較去年同期成長12.4%，4個活動車站平均運量成長19.9%，其中松竹站成長幅度高達26.4%。旅遊票銷售售出近5000張。

中捷總經理朱來順表示，此次與雙天團的跨界合作是中捷行銷策略的突破，成功讓中捷創造出演唱會經濟，運量成長。

捷運松竹站變身五月天主題車站，吸引粉絲打卡集章。（圖：市府提供）

