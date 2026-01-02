直飛日本不只拚觀光 台南賞機秘境也跟著紅了

台南直航日本國際航線，台灣虎航每週二、五飛熊本，週四、日飛沖繩。（記者洪瑞琴攝）

台南開啟直飛日本熊本、沖繩國際航線，不只帶動旅遊熱潮，也意外掀起一波「邊際效益」打卡風潮。位於南區與仁德交界的晉祥橋周邊，近日成為飛機迷與民眾爭相造訪的新熱點，不少人專程前來捕捉虎航班機低空起降、凌空而過的震撼畫面。

晉祥橋（又稱彩虹橋）一帶可遠眺台南機場，因周邊缺乏高樓遮蔽、視野開闊，原本就是航空迷私藏的賞機「秘境」，不論軍機或民航機起降，都能近距離感受引擎轟鳴與俯衝氣勢。隨著台南直航日本航線（每週二、四、五、日）正式啟動，久違多年的虎航斑紋機身再度現身，也讓這處秘境瞬間爆紅。

請繼續往下閱讀...

連日來，不少航空迷攜帶專業攝影器材前來守候，也有許多家長帶著孩子一同仰望飛機起降，感受飛機呼嘯而過、響徹雲霄的臨場震撼感，現場不時傳來驚呼聲，宛如戶外航空展。

林姓民眾表示，看到網路社群分享首航畫面後，感到好奇便第1次前來觀賞，「現場真的很有臨場感」，他也笑說，「有種不用花錢就能『搭飛機』的樂趣」。

另一名陳先生則說，自己過去就常來這裡看飛機、打發時間，近期明顯感覺軍機起降頻率較高。雖不清楚是否與中共擾台情勢有關，但也因此更深刻感受到國軍戰備的重要性，「有強大的防衛力量，人民才能安心過日子。」

台灣虎航凌空英姿。（記者洪瑞琴攝）

晉祥橋連日來吸引民眾觀看飛機及拍照打卡。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法