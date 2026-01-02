中小學教師待遇調升 私中盟籲政府編足額經費補助私校

中小學教師待遇調升，私中盟呼籲政府編足額經費補助私校，否則將號召私校教師抗議。（温順德提供）

教育部長鄭英耀部長日昨宣布，中小學導師加給將由3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增20％，並追溯自去（2025）年9月1日起生效，30萬名教師受惠，2025年即中央加地方預計增加14.5億元。全國私立中學聯盟發聲明呼籲公私一體，教育部應編列足額經費補助，讓私校教師得以同步調升待遇，以免淪為調薪的孤兒。亦即要政府幫忙買單私校教師之調薪，否則將號召私校教師前往教育部抗議。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，樂見政府願改善教師授課待遇，但私校衍生的經費如何處理，教育部並未明確說明，讓各私校憂心忡忡，教育部若置之不理，私中盟將召開記者會表達不平，也將號召私校教師至教育部抗爭，捍衛基本權益。

温順德表示，這次調增鐘點費，不僅兼代課教師，還包括專任教師超鐘點，所需經費龐大，以該校為例，全校145班、近300位教師，導師加給每月調高1000元，一年需190多萬元；教師鐘點費調增20％，一年約需1000萬元，合計將近1200萬元，政府若不全面補助，經費不知從何而來。

温順德表示，近年物價飛漲，教師本俸逐年晉級，健保退撫、超額年金支出日增，加上代理教師年資提敘，辦學成本不斷上揚，財務壓力益形加劇。國教署曾委託學者研究，證實私校學費過低，且每位學生的學費補助，僅公校的3分之2，根本無法支應人事開銷，但12年國教推動以來，僅配合軍公教調薪，將學費微幅調升4次，雜費則21年未變，法定支出不斷增加，各項收費卻全面凍漲，如果調升教師待遇還要私校買單，不啻將私校推入懸崖。

温順德也表示，108課綱推動以來，私校雖可撰寫計畫，增添各項教學設備，但得編自籌款推動，已讓財務雪上加霜，而政府補助款縮水，讓各校難以接受，以充實教學計畫為例，原訂20％自籌款，核定時被改為35％；學習歷程檔案作業費，原本有編列預算，第3年起卻要學校自付，去年10月教師身心調適假上路，政府編列代課鐘點費，又未納入私校教師，令各私校義憤填膺。

