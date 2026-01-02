為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    強烈冷氣團報到！颱風論壇揭3地區防8-10度低溫

    2026/01/02 09:20 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇今上午近9點發文指出，強烈冷氣團正式籠罩，外面風好大又好冷，預估今夜至明晨為最冷時刻，各地低溫下探10-12度，包含平原空曠區、內陸近山區、花東縱谷將下探到8-10度。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷非常有感，預估今晚至明晨會是最冷時刻，各地低溫下探10-12度，部分地區甚至會下探到8-10度。氣象粉專也提醒，強烈冷氣團已正式籠罩，提醒大家注意保暖。

    預估今夜至明晨為最冷時刻，各地低溫下探10-12度，包含平原空曠區、內陸近山區、花東縱谷將下探到8-10度。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷非常有感；今晚至明晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。最低溫預估，中部以北、宜蘭及金門地區10至14度，南部、花東及澎湖地區12至16度，馬祖地區8至9度；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒準備。

    「林老師氣象站」表示，今日北部及宜蘭地區約1500至2000公尺及中部與花蓮地區約3000公尺的高山，都有出現零星降雪、固態降水或路面結冰機會；因氣溫偏低，加上水氣影響，高山道路可能出現路面溼滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。

    「林老師氣象站」提到，預計至少要冷到週日白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱；不過，下一波新的強冷空氣又將在下週一馬上跟進！

    「林老師氣象站」指出，今日各地天氣寒冷非常有感；今晚至明晨，將是本波強冷空氣影響最為劇烈、降溫最為明顯的時段。最低溫預估，中部以北、宜蘭及金門地區10至14度，沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率。（圖擷自臉書）

