    合歡山今晨下雪夾霰 鳶峰到大禹嶺開車須加掛雪鏈

    2026/01/02 09:09 記者陳鳳麗／南投報導
    合歡山上的松雪樓，上午7點多已是雪白景致。（楓林提供）

    受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫從昨夜到今天清晨直直降，合歡山近清晨5點，溫度零度以下加上水氣足夠，開始下雪夾霰，公路局的鏟雪車也開始在台14甲線公路鏟雪，而上午開放通行後，鳶峰到大禹嶺路段要加掛雪鏈。

    合歡山昨日新年第1天，天氣還不錯，昨夜之後氣溫直直降，到了今天凌晨氣溫已降至零度以下，「臺灣追雪團」臉書社團團長江文正，清晨4點半即在社團PO出合歡山武嶺即時影像，以及山上氣溫，表示合歡山下雪了，投宿在松雪樓的社團會員蔡騰達隨即外出探看，發現清晨5點多松雪樓外開始下雪夾霰，且下得很大。而公路局的鏟雪車也出動，從水晶宮方向一路往松雪樓推進。

    上午合歡山公路開放通行，鳶峰到大禹嶺都要加掛雪鏈，網友楓林上午7點半也在松雪樓拍下美麗的雪白景致，車頂白了頭，垃圾桶也覆蓋冰雪，遊客趕緊捕捉美景。

    武嶺在台14甲線開放通行後，也慢慢出現賞雪遊客，由於武嶺因路邊違停常造成交通打結，仁愛警方冒低溫在此處指揮交通，維護行人安全和道路順暢，備嘗辛苦。

    武嶺不到8點就湧現賞雪遊客，仁愛警方已在現場指揮交通。（圖擷自合歡山即時影像）

    台14甲線清晨鏟雪車就開始出動鏟雪。（「臺灣賞雪團」提供，會員蔡騰達攝）

