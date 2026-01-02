為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    機車未定檢當心！進入雲林這幾處每次罰款500元

    2026/01/02 08:54 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣環保局加強路邊攔查定檢。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局加強路邊攔查定檢。（雲林縣環保局提供）

    燃油機車排放廢氣主要為一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物及細懸浮微粒，不僅影響空氣品質，且會對人體健康造成危害，雲林縣環保局透過各項宣導提醒民眾務必做好機車定檢，環保局提醒，未依規定定檢除依法可處500至3000元罰鍰，若進入縣內6處空氣品質維護區管制區域，每次罰款500元。

    過去機車定檢會寄發紙本明信片通知，雲林縣2024年全面改為E化通知，雲林縣環保局長張喬維指出，依法規定出廠滿5年的設籍燃油機車，每年在行照發照月份前後1個月要完成排氣檢驗，全縣目前每年要定檢的機車有31.7萬輛，已登錄電子化通知有14.4萬輛，登錄比例46%。

    張喬維表示，因為E化通知，加上環保局持續辦理宣導、抽獎、廣告車巡迴、劃設空品維護區並導入科技執法等方式，定檢率提升，去年有84%，開出罰單2000多件幾乎都是逾期未定檢，呼籲車主避免忘記定檢，儘快完成登錄。

    環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓說，為提升縣內空品，縣府在縣內設置6處空品維護區，分別為斗六市公誠國小、石榴國中小、麥寮六輕工業區、斗六雲林科技工業區、虎尾若瑟醫院及崙背東興國小，未在期限內完成定檢的機車若進入管制區域內，每次可裁處500元，提醒車主趕快上網申請電子化通知，步驟很簡單，只要上「雲林縣機車定檢與污染管制資訊網」【機車定檢簡訊登錄】專區，輸入車號、行動電話號碼和驗證碼等送出即可。

    雲林20鄉鎮有135家機車排氣檢驗站提供免費定檢，也協助民眾登錄及張貼定檢提醒標籤等服務，民眾可多加利用。（雲林縣環保局提供）

    雲林20鄉鎮有135家機車排氣檢驗站提供免費定檢，也協助民眾登錄及張貼定檢提醒標籤等服務，民眾可多加利用。（雲林縣環保局提供）

