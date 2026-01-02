為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北遊蕩犬熱區調查出爐 工廠犬「三合一」管理覆蓋率逾9成

    2026/01/02 07:43 記者羅國嘉／新北報導
    新北市動物保護防疫處完成「114年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量調查」，結果顯示，多數里長對相關法規與TNVR政策具備基本認識，工廠犬「三合一」管理覆蓋率也達九成以上，政策宣導與執行成效顯著。（動保處提供）

    為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養犬隻管理情形，新北市動物保護防疫處完成「114年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量調查」，結果顯示，多數里長對相關法規與TNVR政策具備基本認識，工廠犬「三合一」管理覆蓋率也達九成以上，政策宣導與執行成效顯著。

    動保處長楊淑方指出，去年針對人犬衝突熱區及工廠密集區進行盤點。調查分為兩部分，一是於林口、淡水、新店、汐止及泰山等五區進行遊蕩犬調查與里長民意訪查；二是於三重、中和、新莊及樹林等四大工廠密集區，辦理工廠飼養犬隻「三合一」調查。結果顯示，5個人犬衝突熱區中，約73％的里長對犬貓飼養相關法規有基本認識，68%知曉遊蕩犬TNVR政策；四大工廠密集區的工廠犬「三合一」覆蓋率皆達95%以上。

    楊淑方表示，為精進遊蕩犬管理，已於2024年在瑞芳、平溪、雙溪及貢寮等區完成調查，此次再擴大至195個里，盤點遊蕩犬數量與絕育比例，並透過里長問卷蒐集民意。部分地區仍需持續加強管理，後續將結合民間與地方力量，與相信動物協會合作協助捕捉並進行犬貓絕育，並與里長於社區及偏鄉共同辦理絕育活動，提升管理效能。

    在工廠犬管理方面，楊淑方說，部分工廠因安全需求飼養犬隻，若管理不善恐衍生遊蕩問題。這次調查涵蓋約1萬1000間工廠，共盤點469隻工廠犬，其「三合一」覆蓋率超過95％，未來將據此調整資源配置，提升政策執行力。

    動保處呼籲飼主，落實「三合一」。未辦理寵物登記可處3000至1萬5000元罰鍰，未絕育可處5萬至25萬元，未施打狂犬病疫苗可處3萬至15萬元。

