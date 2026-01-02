老教堂最後身影！ 尖石司馬庫斯教堂將拆除重建

紅頂白牆的司馬庫斯教堂，在藍空和綠蔭之間，也是當地部落很受歡迎的網美景點。（記者黃美珠攝）

有20幾年歷史的新竹縣尖石鄉司馬庫斯教堂近期就將拆除重建，主任牧師蔡成功（亞拉比互）說，全新的教堂將由現在的1層樓「長高」變成2層，計畫經費大約要4000萬，完全靠部落貸款辦理，計畫工期約2年，預定下週五（9日）就動土開工，1月12日正式拆除，啟動原址重建工作。

蔡成功說，現在的教堂是在2000年開工新建的，當時因交通不便，所以建材只好直接取自山林的杉木，靠著族人徒手用鏈鋸一根根伐倒後，再搬運回到部落搭建而成。如今年久失修，教堂內部潮濕，還會漏水，使用空間上也已不夠，族人因此商討議定貸款重建。

蔡成功說，新的教堂他們賦予更多元的利用方式，2樓將是禮拜堂和藝文展覽室之外，1樓則規劃作為幼兒園用教室和2間通鋪招待所，供來訪的教友們住宿。

至於建材這次將從山下買上來使用，2樓計畫用鋼骨，其他部分的是RC結構搭配仿木外牆板，以融入司庫的部落景觀為前提打造，但也要求具備防震和防火的能力。

司馬庫斯部落雖以巨木森林步道率先聞名於世，後又有春日的粉色櫻花林增妍，但其實這座紅頂、白牆，腹地僅僅不過350多平方公尺的小教堂，在司庫的藍空、綠蔭之間也是很受歡迎的網美景點。因此近日上山獲悉前述消息的遊客，不少人就依依不捨，趕著時間，在走完巨木步道後趕忙過去打卡，為老教堂留下最後身影。

司馬庫斯教堂入夜後的靜謐之美。（記者黃美珠攝）

司馬庫斯教堂目前只有1層樓，拆除重建後將成為2層樓的建物。（記者黃美珠攝）

