01/02 各報重點新聞一覽

總統賴清德（前中）昨清晨出席元旦總統府升旗典禮，會中和行政院長卓榮泰（前左）、立法院長韓國瑜（前左三）握手致意。（記者劉信德攝）

自由時報

元旦新年談話 揭4大總目標 總統：台灣沒有時間等待、內耗

總統賴清德昨以「韌性之島，希望之光」為題發表新年談話，提出台灣繼續大步向前的四個總目標：打造更安全堅韌的台灣、邁向智慧繁榮的台灣、建構更均衡發展的台灣、促成民主團結的台灣。總統強調，台灣沒有時間等待與內耗，即便要迎風頂浪，也要昂首闊步繼續向前，期盼朝野合作，團結開創新局。

請繼續往下閱讀...

詳見元旦新年談話 揭4大總目標 總統：台灣沒有時間等待、內耗。

我抗病香蕉 被譽為最後堡壘 台蕉9號 有望改變全球香蕉版圖

香蕉為重要經濟水果作物，我國香蕉研究所培育的抗病香蕉，被學界譽為守護全球香蕉的最後堡壘。中研院農業生物科技中心副研究員陳荷明與香蕉研究所、台大共組團隊研究發現，台灣香蕉抗病關鍵在染色體有大段缺失，因此提升抗病性，香蕉研究所更育成最新抗病品種「台蕉九號」，將有望改寫全球香蕉版圖。

詳見我抗病香蕉 被譽為最後堡壘 台蕉9號 有望改變全球香蕉版圖。

任公司負責人 成「提款肉票」 詐團人頭聽指示提款 判刑2年

彰化縣廿九歲蕭姓男子被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，公司取得五個銀行帳號，被害人把贓款匯到其帳戶，蕭男也淪為「肉票」，因為要臨櫃提領巨款，都得由他出面。被詐團控制的蕭男一度想落跑，仍被抓回來，落得被軟禁、毆打的處境，直到去年四月到銀行臨櫃提領，因行員起疑，報警逮捕，彰化地院審理後，判蕭男二年徒刑。

詳見任公司負責人 成「提款肉票」 詐團人頭聽指示提款 判刑2年。

聯合報

賴總統新年談話批彈劾案浪費時間 藍白：大罷免才是惡搞

新年伊始，朝野瀰漫濃濃火藥味。對於藍白發動彈劾，賴總統昨表示，在野黨明知彈劾案根本無法在立法院都通過，還在浪費時間，他呼籲藍白應該做「正事」，盡速審查國防特別預算條例、中央政府總預算。藍白陣營立刻反擊說，大罷免才是浪費時間，惡搞台灣社會一整年。

詳見賴總統新年談話批彈劾案浪費時間 藍白：大罷免才是惡搞。

中共軍演緊張之際 管碧玲飲宴挨轟道歉

共軍圍台軍演情勢緊張之際，海洋委員會主委管碧玲前天與多名海巡官員在高雄聚餐，遭質疑前線官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂。國民黨立委賴士葆昨天更批評「火箭彈已打到家門口」，國軍至少枕戈待旦到周末，海巡署卻每桌上萬元大開惜別趴，管碧玲還要求幹部都要到。管碧玲則在臉書說明，因副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍，數周前就安排惜別餐會，未斷然取消造成社會負面觀感，她感到抱歉，任何批評都虛心接受。

詳見中共軍演緊張之際 管碧玲飲宴挨轟道歉。

中國時報

賴清德：在野回歸憲政 朝野合作

朝野嚴重對立，賴清德總統1日發表元旦談話，提出2026年4大總目標，喊話在野黨回歸憲政體制，盡快通過今年度總預算和1.25兆元國防特別預算，並通盤檢討《財政收支劃分法》。他也會積極促成朝野合作，以合憲方式赴立院國情報告。在野黨則痛批，賴的談話只有大內宣及情緒勒索，高喊五權制衡，實際上是行政權無限擴張，還要國會閉嘴蓋章。

詳見賴清德：在野回歸憲政 朝野合作。

美售台F-16V莢艙 能追蹤殲-20

大陸圍台軍演甫落幕，五角大廈去年12月31日就公告，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將生產55具名為「軍團莢艙」（Legion Pod）的紅外線搜索追蹤系統莢艙。該莢艙是配合台灣新購F-16V（BLK70）戰機研發的最新款，能偵測追蹤大陸殲-20等匿蹤戰機之紅外線信號。

詳見美售台F-16V莢艙 能追蹤殲-20。

香蕉研究所培育的最新抗病品種「台蕉九號」，可抗病生產健康種苗，有望改寫全球香蕉版圖。（香蕉研究所提供）

蕭姓男子被詐團抓去擔任環保清潔公司的「人頭負責人」，遭控制、毆打逃不掉，還被法院判刑2年。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法