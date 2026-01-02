8縣市凍冰箱跌破10度 北北基宜雨還在下慎防落石

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

中央氣象署深夜更新低溫特報，強烈大陸冷氣團南下，8縣市局部地區有10度以下氣溫發生機率，請注意保暖，用火用電注意安全。

亮起「寒冷」黃色燈號的縣市有新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生機率。

另外，受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。其中，台9丁線舊蘇花公路14.6公里處宜蘭東澳路段就有落石，一度阻斷交通。

東北風明顯偏強，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。

基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率，慎防坍方及落石。（擷取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，各地要慎防強風。（擷取自中央氣象署網站）

