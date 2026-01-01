元旦起恢復廚餘養豬 台中首日稽查31家養豬場全合格

元旦起恢復廚餘養豬，環保局稽查31家養豬場。（環保局提供）

行政院宣布元旦起有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬，台中市環保局今首日動員62名人力，全面查核31家取得廚餘再利用檢核之養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形，晚間完成查核，31家畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。

此外，台中去年10月爆非洲豬瘟的案例場情況，農業局指出，案例場雖已未驗到病毒，但案例場迄今仍處於管制狀態，尚未能復養。

請繼續往下閱讀...

另因應非洲豬瘟防疫，中央管制廚餘養豬到去年底，今年元旦起開放廚餘養豬，環保局指出，因應中央有條件開放廚餘養豬，已事前輔導轄內養豬業者完成廚餘蒸煮溫度及影像監視控制系統（AIoT）建置，並要求廚餘再利用清運車輛，全面安裝即時追蹤系統（GPS），且收受之廚餘來源均須報經環保局審查核准，始同意於今年元旦到12月31日止，有條件使用餐廳等事業廚餘養豬。

今日開放首日，環保局即強化稽查作為，中央規定每季稽查1次規定，台中市恢復初期即採取高頻率、全覆蓋稽查策略，首日即動員62名稽查人力，查核轄內31家取得廚餘再利用檢核之養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形、蒸煮溫度及時間是否符合中心溫度90度C、持續1小時以上規定，並同步查核廚餘貯存情形、飼料使用及相關紀錄，首波高密度現場稽查結果，31家可恢復廚餘養豬之畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。

環保局強調，後續仍將持續以「高頻率稽查＋科技監控＋即時處置」方式辦理，如查獲蒸煮溫度未達90度C、蒸煮時間未達1小時以上，或違規收受家戶廚餘等情形，將依違反《廢棄物清理法》第39條規定，處新臺幣6000元以上、300萬元以下罰鍰，並得視情節啟動聯合稽查及後續處分措施，呼籲養豬業者確實落實規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法