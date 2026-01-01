農田打排球、還能焢番薯！台南六甲焢窯嘉年華 動手搭窯回味童年

焢窯要自己動手挖土塊堆疊、有訣竅，也是樂趣所在。（記者楊金城攝）

秋收、冬藏，台南六甲農閒後的農田秒變田野排球場、焢窯大會，第13年舉辦的「赤山堡田野焢窯排球嘉年華」元旦登場，開了50窯，有12隊排球賽還有5組藝術團隊表演，玩樂到傍晚。

擔任台南市六甲商圈總幹事的青農黃冠銘，13年前回鄉接下父親的菇寮種草菇，就利用自家汯銘休閒生技農場的休耕田舉辦焢窯，希望透過焢窯傳達友善耕作、食農教育，結果愈辦愈大場。

六甲商圈理事長尤淨寬說，焢窯大會至今發展加入田野排球賽、藝文展演，今天還用花椰菜、甘藍、高麗菜、舊課桌椅、腳踏車布置田野裝置藝術，成了大家的拍照亮點。

赤山堡田野焢窯排球嘉年華獲得商家、赤山應援團、在地企業廣泰金屬工業公司支持，除了打田野排球的歡樂聲，免費提供50個焢窯讓親子體驗，有地瓜、雞蛋、玉米及醃漬好的全雞等食材，中午還有地方特產六甲豆菜麵可免費品嘗。

包括赤山表演藝術坊、逍遙樂團、無凡藝術、有胡同響、綠都心國際民俗藝術坊接力演出，炒熱現場氣氛。

焢窯限定要自己動手挖土塊堆疊，每窯各自分工，大人重溫兒時的回憶，年輕人、學童也學會如何搭窯、覆土悶熟，要2個小時後才陸續開窯，等待的空檔又是大家玩樂、閒聊時光，開窯後分享食物更是美味，連六甲區長陳啓榮也肯定農閒焢窯，在農田裡玩樂，推廣食農教育、友善土地、六甲藝文展演很成功，值得再辦下去。

「赤山堡田野焢窯排球嘉年華」農田化身歡樂排球場。（記者楊金城攝）

六甲青菜裝置藝術成拍照亮點。（記者楊金城攝）

焢窯大會也能欣賞六甲藝文能量。（記者楊金城攝）

焢窯大會熱鬧，等待時間也是歡樂時光。（記者楊金城攝）

