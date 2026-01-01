週五冷颼颼！中部以北下探10度 桃園以北有短暫雨

週五各地天氣寒冷，桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

週五（2日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，南部及花東低溫約13至15度，請注意保暖；天氣方面，桃園以北及東北部地區有短暫雨，請民眾出門注意保暖及攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週五桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭海拔1500到2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全

溫度方面，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度，晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度，請特別注意保暖工作，使用瓦斯熱水器要維持通風。離島澎湖陰天，15至17度；金門多雲時晴，10至15度；馬祖晴時多雲，9至11度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週六維持強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，北部地區降雨可稍趨緩。白天氣溫會略有回溫，不過感受上不大，仍屬有冷到寒意的感覺，中南部地區會稍感溫暖。週日強烈大陸冷氣團減弱為冷氣團，各地大致晴到多雲，東半部多雲時晴，局部地區有零星飄雨。各地氣溫會進一步回升，高溫都可上看20度，南部地區局部可達25度，夜間到清晨低溫也相較前幾日稍回升，預估各地低溫約13~16度。

紫外線指數方面，週五大台北地區及新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週五強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，晚是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五大台北地區及新竹市、新竹縣、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

