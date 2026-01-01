彰基總院年終3.5個月 7分院同步創新高 醫護嗨翻「要去存起來」

彰基總院年終破11億，7分院同步創新高，醫護嗨翻「要去存起來」。（資料照）

嗨翻！彰化基督教醫院總院長陳穆寬昨天（12月31日）親自宣布2026年總院年終獎金3.5個月，再度創下130年歷史新高，總金額高達11億元；除了總院表現亮眼，彰基醫療體系的兒童醫院3.5個月，二基、鹿基、雲基、員基、漢基均提高為3個月，南基也提升到2.5個月，7個分院全部創新高，醫護人員嗨翻說「要去存起來」，還有人說要包大紅包給長輩。

陳穆寬續任彰基總院長的前一天，即宣布2026年將發放高達3.5個月的年終獎金，為全體員工送上最實質的歲末大紅包。他自2018年上任彰基總院長以來，年終獎金2018-2021年為2.8個月，2022年突破至3.1個月，2023-2024年提升至3.2個月與3.3個月。2025年也高達3.3個月，總發放金額高達10億元。2026年再度衝上歷史新高的3.5個月。

彰基總院3.5個月年終獎金及各分院年終都創新高的消息發佈後，一萬名員工都嗨翻了，因為不但醫院轉型成功帶動醫療深度提升，讓更多重症患者可以安心就醫，對員工也加碼照顧第一線醫護，讓員工深覺獲得重視並且備感驕傲。

彰基幹部說，彰基不但提供民眾世界上最先進的醫療，而且對病人收取的自費率幾乎是全國醫學中心最低的，能夠創造這麼多的盈餘，主要是總院長陳穆寬不涉入採購議價，全部由採購小組決議，過程公開透明。另外，醫療深度的提升也吸引了相當多的重症患者前來就醫，而且近幾年大力改革，強調「有床各科用、床是病人的」，病床使用效能的提升更是數位管理的典範，讓病人不再飽受等不到床的艱熬，因此員工的士氣都相當高昂。

