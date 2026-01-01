噪音車太吵去年開罰854萬 中市環局再添18組聲音照相機

台中抓罰爆音車，新年再添18組聲音照相設備上線取締。（市府提供）

台中不少地區爆音車（噪音車）深夜馳騁噪音擾民，台中市環保局去年截至11月取締開罰逾854萬，今年增購10套固定式及8套移動式聲音照相設備，將透過固定式設備長時間監測與移動式設備機動部署相互搭配，加強取締，讓製造噪音擾寧的改管車無所遁形。

環保局指出，台中市政府自2023年推動「靜城專案」以來，透過環警監聯合攔檢、科技執法等多元管制策略，針對長期影響市民作息的高噪音車輛加強管制，並導入科技設備輔助執法、嚴格取締違規行為。目前既有移動式聲音照相設備為27組，另全市布設50組智慧型監錄站，去年度截至11月底總計告發3711輛次，罰鍰計854萬7600元。

環保局表示，依據環境部噪音車檢舉網資料顯示，台中市相關陳情案件雖已呈下降趨勢，但噪音問題仍長期名列環境陳情案件「前段班」，民眾仍反映深夜已入睡，卻常被爆音車的噪音「嚇醒」，不勝其擾，顯示噪音車管制仍有持續深化落實之必要，因此擴充科技執法量能，將加強熱點路段長時間取締，「還靜於民」。

環保局長吳盛忠說，未來固定式聲音照相設備將優先評估設置於改裝車輛聚集區及噪音陳情頻繁路段，並配合移動式設備彈性部署及現場攔查作業，逐步達成科技執法設備廣設目標，提升設備普及率並擴大整體執行成效。

此外，環保局為強化替換用排氣管噪音管理措施，未來研擬針對已更換為環境部認證排氣管並完成登錄之車輛，若經科技執法監測取締或民眾檢舉有疑似噪音超標違規情形，將通知車主限期召回重新接受噪音檢測，以確認該認證排氣管實際使用狀態符合法規標準。

