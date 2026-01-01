為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新營元旦捐血活動力拚4天3千袋 消防局副局長214次挽袖傳愛

    2026/01/01 18:48 記者楊金城／台南報導
    台南市消防局副局長丁春能（右二）響應新營元旦捐血活動，獻出第214次（袋）捐血，與主辦單位鹽水獅子會會長黃國芳（右）呼籲民眾踴躍捐血。（記者楊金城攝）

    台南市消防局副局長丁春能（右二）響應新營元旦捐血活動，獻出第214次（袋）捐血，與主辦單位鹽水獅子會會長黃國芳（右）呼籲民眾踴躍捐血。（記者楊金城攝）

    熱血迎接2026，台南市鹽水獅子會今天（1日）在新營南瀛綠都心公園舉辦「摯情心、獅子情、捐熱血」元旦捐血活動，這是連續第18年舉辦元旦捐血活動，但是首次舉辦4天捐血活動，力拚4天目標3000袋，首日到下午5點計有815袋成績；台南市消防局副局長丁春能響應捐血，獻出第214次（袋）捐血，他從唸高中至今38年，共捐出5萬3500CC血液。

    高雄捐血中心配合今天起4天捐血，除開放綠都心捐血室外，並加派3輛捐血車進駐現場，加快捐血流程，提升服務量能。

    鹽水獅子會會長黃國芳說，元旦捐血活動成為鹽獅最具代表性的社會公益活動，今年首次連續4天舉行捐血，號召民眾以實際行動挽袖捐血，為血庫注入暖流，以熱血和活力迎接新年到來，也有南光中學及南新國中學生參與志工服務，傳承做公益。

    鹽獅發動獅友募集捐血獎品，也獲得新營地區商家、社團和民代響應支持，以豐富的獎品答謝捐血民眾；鹽獅前會長廖文福指出，為感謝熱心民眾響應公益，現場準備豐富捐血禮，包括洗衣精、白米、衛生紙、環保袋及海產美食券等，捐500CC另加贈蘭花盆栽，現場並貼心提供紅豆薏仁、菜包、肉羹等熱食，讓捐血民眾暖胃又暖心。

    今天下午5點半累計捐血有815袋血，首日捐血袋數「不理想」，4天捐血目標3000袋，鹽獅說，要再努力，呼籲民眾在新的一年捐血做公益別具意義。

    台南市鹽水獅子會今天（1日）在新營南瀛綠都心公園，第18年舉辦元旦捐血活動，也是首次舉辦一連4天捐血活動。（記者楊金城攝）

    台南市鹽水獅子會今天（1日）在新營南瀛綠都心公園，第18年舉辦元旦捐血活動，也是首次舉辦一連4天捐血活動。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播