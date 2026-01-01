為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬年行大運! 屏東玉皇宮神獸遶境迎新年

    2026/01/01 16:20 記者葉永騫／屏東報導
    屏東玉皇宮神獸遶境大遊行，由馬神帶領遶境。（記者葉永騫攝）

    屏東玉皇宮神獸遶境大遊行，由馬神帶領遶境。（記者葉永騫攝）

    屏東玉皇宮今天舉行馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，由神馬帶領進行屏東市的遶境祈福遊行，共出動72頂神轎、神獸23尊及相關設備共計106隊，參加人員高達1300人，縣長周春米表示，新年的第一天就到玉皇宮來參加遶境祈福活動，祝福大家馬到成功、新年快樂。

    屏東玉皇宮每年元旦都會舉行神明及神獸祈福遶境大遊行，今天在舉行祭拜的儀式後，於下午1點08分鳴炮從玉皇宮出發，展開馬年行大運三元三品三官大帝元旦祈福大遊行，縣長周春米、屏東市長周佳琪、立委鍾佳濱等各級代表都前往參加，遊行的路線從玉皇宮開始，沿自由路到復興路後轉到廣東南路再進入民生路，隊伍將在屏東市遶境，最北則屏東監理站，主要以市區為主，海豐及公館地區並不在遊行的路線內，沿途吸引了許多民眾駐足觀賞，也祈求神明護佑，在新的一年平安健康、萬事如意。

    縣長周春米表示，在新年開始的第一天她就來充滿能量的玉皇宮參加遶境祈福活動，祈求護佑屏東國泰安、風調雨順，也祝福所有的鄉親平安順利，在新的一年一馬當先、馬到成功、新年快樂，她也為員警在新年這段時間的辛苦執勤表示慰勞，也請鄉親多給警方鼓勵。

    一百多個隊伍進行遶境遊行。（記者葉永騫攝）

    一百多個隊伍進行遶境遊行。（記者葉永騫攝）

    神獸遶境遊行格外引人注目。（記者葉永騫攝）

    神獸遶境遊行格外引人注目。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播