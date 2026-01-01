為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮跨年紅衣醉男擠上舞台陪倒數 傅崐萁、徐榛蔚「臉上三條線」

    2026/01/01 15:57 記者花孟璟／花蓮報導
    跳上花蓮跨年舞台的醉漢雙手高舉，拿著手機疑似直播，與台上藝人、立委傅崐萁和縣長徐榛蔚一起倒數跨年。（截自三立電視轉播）

    跳上花蓮跨年舞台的醉漢雙手高舉，拿著手機疑似直播，與台上藝人、立委傅崐萁和縣長徐榛蔚一起倒數跨年。（截自三立電視轉播）

    花蓮縣府昨晚舉辦太平洋觀光節跨年演唱會，最後倒數30秒突然有1名穿著大紅衣服的男子亂入，拿著手機高舉過頭似乎在直播，更直接走上舞台，讓台上的「太平洋觀光節創辦人」立委傅崐萁、縣長徐榛蔚「臉上三條線」，該男子甚至站在台上擠第一排陪倒數計時，直到迎接新年煙火開始燃放才被警方架走！

    花蓮太平洋觀光節跨年晚會昨在花蓮東大門夜市旁廣場舉辦，跨年卡司包括李聖傑、Ozone、VERA等多組藝人嗨唱，在跨年倒數計時前，傅崐萁以「太平洋觀光節創辦人」之姿與徐榛蔚一起上台，和花蓮縣政府各局處官員及藝人在台上站整排，準備迎接新年。

    在進入高潮的最後倒數30秒，突然有1名紅衣男子從VIP貴賓區拿著手機從舞台前階梯走上台，男女主持人反應快、馬上走上前企圖攔阻，但男子如入無人之境，一開始被推到後面，拿手機拍李聖傑，還自己擠到第一排和主持人站在一起、雙手舉高「倒數54321、新年快樂」，直到5分鐘跨年煙火開始燃放，在觀眾視線轉往煙火時才被警方請下台。

    花蓮警分局今天表示，該名男子持手機欲與台上貴賓自拍一同倒數，面對突發狀況，花蓮縣警察局維安警力將男子帶離現場實施管束，強調「未影響跨年倒數及煙火施放活動進行」，經查男子渾身酒氣，身上未攜帶任何攻擊性武器，初步研判為飲酒後失序行為，管束至男子清醒後由其友人到派出所將之帶回，無人員受傷或設備毀損。

    酒醉男子跑上跨年舞台，主持人攔阻未果。（截自三立電視轉播）

    酒醉男子跑上跨年舞台，主持人攔阻未果。（截自三立電視轉播）

    紅衣男子在煙火施放時被警方架走。（警方提供）

    紅衣男子在煙火施放時被警方架走。（警方提供）

    紅衣男子被警方帶回派出所。（警方提供）

    紅衣男子被警方帶回派出所。（警方提供）

