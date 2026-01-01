佛光山基隆極樂寺彩繪燈籠賽 邱佩琳：盼實踐「三好」歡喜和諧

佛光山基隆極樂寺2026年元旦舉辦「三好燈籠彩繪比賽」，基隆市副市長邱佩琳（右3）、民政處長呂謦煒（右2）到場向信眾與選手祝賀。圖中為極樂寺住持有傳法師。（基隆市政府提供）

佛光山基隆極樂寺2026年元旦舉辦「三好燈籠彩繪比賽」，吸引眾多親子及學生參與。基隆市副市長邱佩琳於新年第一天前往極樂寺，向信眾、參賽選手祝賀新年，並祈願基隆在星雲大師所提倡的「三好」理念引領下，持續散播歡喜與和諧的力量。

邱佩琳指出，許多民眾在新年期間會前往宮廟點燈祈福，而佛光山極樂寺的三好燈籠彩繪比賽別具意義，這不僅是一盞向外祈願的燈，更是一盞提醒與肯定自己在日常生活中實踐「做好事、說好話、存好心」的願行之燈。

佛光山極樂寺住持有傳法師及國際佛光會基隆區護法善信大德的長期推動下，三好燈籠彩繪比賽已成為極樂寺每年元旦的重要活動之一。活動主題緊扣社會脈動，兼具教育性與時代意義，讓三好理念透過創作及參與，自然融入生活之中，傳遞善意與溫暖。星雲大師倡導的「三好運動」—做好事、說好話、存好心，不僅是為人處世的基本修養，更是佛法入世、自利利他的實踐方式，也是推動人間佛教、建設人間淨土的重要基礎。

佛光山極樂寺三好燈籠彩繪比賽開放國小、國中、高中學生、18歲以上成人及親子家庭共同參賽，完成彩繪的燈籠將於農曆春節期間進行展示，相關展出地點將另行公告，邀請市民朋友前往欣賞，共同感受新春佳節中滿滿的祝福與希望。

佛光山基隆極樂寺「三好燈籠彩繪比賽」，邱佩琳（中）關心選手作品。（基隆市政府提供）

