為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    佛光山基隆極樂寺彩繪燈籠賽 邱佩琳：盼實踐「三好」歡喜和諧

    2026/01/01 16:20 記者俞肇福／基隆報導
    佛光山基隆極樂寺2026年元旦舉辦「三好燈籠彩繪比賽」，基隆市副市長邱佩琳（右3）、民政處長呂謦煒（右2）到場向信眾與選手祝賀。圖中為極樂寺住持有傳法師。（基隆市政府提供）

    佛光山基隆極樂寺2026年元旦舉辦「三好燈籠彩繪比賽」，基隆市副市長邱佩琳（右3）、民政處長呂謦煒（右2）到場向信眾與選手祝賀。圖中為極樂寺住持有傳法師。（基隆市政府提供）

    佛光山基隆極樂寺2026年元旦舉辦「三好燈籠彩繪比賽」，吸引眾多親子及學生參與。基隆市副市長邱佩琳於新年第一天前往極樂寺，向信眾、參賽選手祝賀新年，並祈願基隆在星雲大師所提倡的「三好」理念引領下，持續散播歡喜與和諧的力量。

    邱佩琳指出，許多民眾在新年期間會前往宮廟點燈祈福，而佛光山極樂寺的三好燈籠彩繪比賽別具意義，這不僅是一盞向外祈願的燈，更是一盞提醒與肯定自己在日常生活中實踐「做好事、說好話、存好心」的願行之燈。

    佛光山極樂寺住持有傳法師及國際佛光會基隆區護法善信大德的長期推動下，三好燈籠彩繪比賽已成為極樂寺每年元旦的重要活動之一。活動主題緊扣社會脈動，兼具教育性與時代意義，讓三好理念透過創作及參與，自然融入生活之中，傳遞善意與溫暖。星雲大師倡導的「三好運動」—做好事、說好話、存好心，不僅是為人處世的基本修養，更是佛法入世、自利利他的實踐方式，也是推動人間佛教、建設人間淨土的重要基礎。

    佛光山極樂寺三好燈籠彩繪比賽開放國小、國中、高中學生、18歲以上成人及親子家庭共同參賽，完成彩繪的燈籠將於農曆春節期間進行展示，相關展出地點將另行公告，邀請市民朋友前往欣賞，共同感受新春佳節中滿滿的祝福與希望。

    佛光山基隆極樂寺「三好燈籠彩繪比賽」，邱佩琳（中）關心選手作品。（基隆市政府提供）

    佛光山基隆極樂寺「三好燈籠彩繪比賽」，邱佩琳（中）關心選手作品。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播