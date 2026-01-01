台澳運動名校深化合作 聚焦雙聯學位及跨國研究

台灣師範大學近日訪問澳洲昆士蘭大學（UQ），雙方擬建立正式合作架構，推動雙聯學位與研究合作等。（台師大提供）

運動名校強強聯手！台灣師範大學近日率團訪問澳洲昆士蘭大學（UQ），雙方擬建立正式合作架構，推動雙聯學位與研究合作，並將擴大學生與教師交流進一步推升國際化程度，亦規劃引進UQ的跨領域研究模式以強化學院教學研究能量，短期將完成MOU簽署。台師大強調，將持續推動與全球頂尖學術機構的合作，提升台灣在運動科學與運動科技領域的國際影響力。

昆士蘭大學為QS運動學科全球排名第二、澳洲8大名校之一，具備世界級研究能量。台師大運休學院院長相子元近日前往UQ人類運動與營養科學學院，參訪包括生物力學實驗室、運動生理學實驗室、運動營養研究中心與運動科學教學空間，全面了解其跨領域整合與研究設備配置。

相子元表示，在與該學院現任院長John Cairney的會談中，雙方聚焦於建立雙聯學位的可行性，初步鎖定運動科學、運動與健康、運動科技與分析等領域。雙方並討論學分互認模式，包含碩士級「2+1」與「1.5+1.5」或學士級架構，並規劃以短期課程、合作研究與短期交換作為前導。Cairney表示近期成立雙方工作小組，於短期內完成課程比對與合作草案，展現高度合作意願。

此外，亦拜會前任院長Andrew Cresswell，就生物力學與運動科技研究展開深入交流。相子元提到，雙方討論運動表現分析、穿戴式感測器應用、運動數據分析等合作方向，並探討共同發展運動表現預測模型與技術優化演算法的可能性。Cresswell亦分享UQ在醫學、工程與資料科學整合上的成功經驗，並建議雙方共同申請國際研究計畫，進一步擴大合作層面。

台師大團隊亦參訪2032布里斯本奧運幾個重要比賽場館，包括以「輕度升級」方式投入奧運使用的既有場館Brisbane Convention & Exhibition Centre（BCEC），以及供網球比賽使用、同為結合既有場館Pat Rafter Arena建設而成的Queensland Tennis Centre（QTC），以進一步了解澳洲在大型賽會規劃、場館營運與城市整合上的策略。

