喜迎元旦寶寶難救出生率 2026年新生兒數恐下探8萬人

2026年第一天不少醫院分享迎接元旦寶寶的喜悅，不過新生兒數再創新低，內政部統計，2025年前11個月新生兒僅9萬8785人，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，去年新生兒數較前年大減2成，若出生數持續以相同幅度下滑，2026年恐只剩8萬多人，少子化已非短期現象，若政策仍停留在一次性補貼，恐難以改變年輕世代的生育選擇。

今天不少醫院分享迎接元旦寶寶的喜悅，不過出生數依舊偏低。新光醫院截至中午迎來1名自然產男嬰、1名剖腹產女嬰，另有5名孕婦待產；汐止國泰綜合醫院誕生1名剖腹產女嬰，新竹國泰等院尚有6人待產；林口長庚則已有7名元旦寶寶出生，其中5女2男、6人自然產，仍有4名孕婦待產中。

「關鍵是要讓年輕人願意生小孩，再來完成他們的人生夢想。」黃建霈指出，年輕人不生，原因不只是錢，而是擔心生育會影響學業、工作與未來規劃，政府要做的，是在不同人生階段提供支持，否則等到學業、工作、房子都準備好，年紀也大了，不僅懷孕風險高，還可能得花更多錢進行人工生殖，對個人與國家都是更大負擔。

黃建霈建議，像是比照服兵役加分制度，將生育視為對國家的貢獻，「生一個小孩是不是也可以加分？」在職場方面，許多勞工擔心結婚生子影響升遷，甚至成為同事的「負擔」，問題在於制度缺乏配套，「大家不喜歡孕產婦，是因為她請假，工作要大家分擔」，他認為，政府可補助企業額外聘請人力，鼓勵打造友善孕育的幸福企業。

今天起各類社會保險的生育補助統一拉齊至每胎10萬元，不過黃建霈直言，一次性10萬元補助的誘因其實有限，學會曾試算，若國家在孩子成長前20年投入約200萬到300萬元，等孩子成年工作後，平均每年可貢獻約16萬元稅收，45年累計超過700萬元，等於每多生一個孩子，國家可能增加約500萬元歲收，還不包括消費帶動的經濟效益，「其實是一筆很划算的投資。」

他也點出醫療體系的結構性危機，隨著出生數下降，加上健保採「論量計酬」，產科與小兒科量少、營收低，導致科別萎縮、年輕醫師不願投入。黃建沛說，產科招收率已從90%掉到80%，缺口與兒科的28%相當，呼籲政府應從「醫療韌性」角度給予固定投資，「如果產科倒了，孕產婦照護變差，生病的孩子只會讓國家花更多錢去救。」少子化不只是出生數字的問題，更牽動整個醫療與社會制度，產科、小兒科如果撐不住，孩子從小就不健康，長大也不會健康，這是國家必須正視的長期風險。

