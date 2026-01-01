出現「橫槽擺正」！ 鄭明典示警：最常發生「寒潮爆發」天氣型態

主要槽線（紅線）從東-西走向，變成比較東北-西南走向，這段變化過程被稱為「橫槽擺正」，是最常發生寒潮爆發的天氣型態。（圖擷自鄭明典臉書）

入冬首波強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，今（1日）下午至明（2日）晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，很快下週一（5日）再有另一波冷空氣南下，前氣象局（署）長鄭明典PO出500百帕高度場預報指出，這槽線配置是最常發生「寒潮爆發」的天氣型態。

鄭明典在臉書PO出500百帕高度場預報圖指出，預報圖顯示今（1日）下午5時，主要槽線（紅線）幾乎呈現東-西走向，這稱為「橫槽」，但明（2日）晚「橫槽」就會轉變成比較典型的東北-西南走向，這段變化過程被稱為「橫槽擺正」，是最常發生「寒潮爆發」的天氣型態。

請繼續往下閱讀...

鄭明典表示，「寒潮爆發」的定義是除了低溫外，還加上氣溫快速變化的條件，在過去是比較容易出意外的狀況，所以會特別強調。

不過現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準。所以這次達到寒潮爆發的機率也不高，但鄭明典還是提醒，很可能會有一波氣溫驟降的現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法